KPSS Alan Bilgisi Sınavı bugün! KPSS 2019 Alan Bilgisi Sınavı saat kaçta başlayacak, saat kaçta bitecek?

‘KPSS 2019 Alan Bilgisi Sınavı saat kaçta başlayacak, saat kaçta bitecek?’ sorusuna bugün sınava girecek memur ve kamu personeli adayları tarafından yanıt aranıyor. KPSS 2019 A grubu ve öğretmenlik sınavının alan bilgisi sınavları bugün ve yarın (20-21 Temmuz) yapılacak. Sınavın ilk oturumu bugün saat 10:15 ve 14:45 saatlerinde gerçekleştirilecek. Adayların sınava girmeden önce nüfus cüzdanını ve KPSS sınav giriş belgesini yanında getirmesi gerekiyor. ais.osym.gov.tr adresine girerek sınav giriş yerlerini öğrenebilecek ve sınav giriş belgelerini çıkartabilecek. İşte KPSS sınav yerleri belgesi çıkartma ekranı…

KPSS ALAN SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK?

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavının alan bilgisi sınavları bugün ve yarın yapılacak. Bugün 10.15'te kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri; 14.45'te ise hukuk, iktisat, maliye oturumları şeklinde gerçekleşecek. Adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

21 Temmuz Pazar günü ise işletme, muhasebe, istatistik alan bilgisi oturumları 10.15'te başlayacak.

KPSS KAÇ SORU VE KAÇ DAKİKA Cumartesi günü yapılacak alan bilgisi oturumlarında adaylara 50 soru yöneltilek ve 150 dakika süre verilecek. Pazar günü oturumlarında ise 160 dakika süre tanınacak.

KPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS tercih sonuçlarının açıklanma tarihi ile ilgili resmi açıklama yapılmadı. Haberimiz içerisinden güncel açıklamaları takip edebilirsiniz.

Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve ilgili kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Adaylar yerleştirme sonuçlarını ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Kamu kurum ve kuruluşları da bu bilgileri elektronik ortamda kendi şifreleri ile edineceklerdir. Bir kadro veya pozisyona yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kamu kurum/kuruluşlarına başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini bu kurum veya kuruluşlardan öğreneceklerdir.

SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve

KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.