KPSS ile yerleştirme sonuçları açıklandı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre bazı kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan yerleştirme sonuçları açıklandı.