KPSS ile yerleştirme sonuçları açıklandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre bazı kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan yerleştirme sonuçları açıklandı.
- AA
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, KPSS sonuçlarına göre bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ile pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.
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