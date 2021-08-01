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  • KPSS'ye giren kişide Delta varyantı tespit edildi, salondaki 30 kişi karantinaya alındı
Güncel

KPSS'ye giren kişide Delta varyantı tespit edildi, salondaki 30 kişi karantinaya alındı

Bartın'da, dün test verdikten sonra bugün KPSS'ye giren 1 kişide Delta varyantı tespit edildi. 30 kişi temaslı olarak karantinaya alındı.

DHA1 Ağustos 2021 Pazar 15:24 - Güncelleme: 1 Ağustos 2021 Pazar 15:26
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Dün semptomlar gösteren 2 kişi, Bartın Devlet Hastanesi'nde test verdi. Test sonuçları çıkmadan, sabah yapılan KPSS'ye giren 1 kişide Delta varyantı virüs, diğer kişinin test sonucu şüpheli olarak tespit edildi. Sağlık Müdürlüğü ekipleri, 2 kişinin sınava girdiği salonlarda bulunan 30 kişiye ulaşarak karantinaya aldı.

Bartın İl Sağlık Müdürü Alparslan Erol, 2 kişinin dün test verdiğini söyleyerek, "Sabah saatlerinde 1 kişinin Delta varyantı olduğu, diğer kişinin de şüpheli olması nedeniyle sınava girdikleri 2 salondaki kişileri tespit ettik. İlk etapta 30 kişiyi temaslı sayıp karantinaya aldık. Çalışmalarımız sürüyor. Diğer şüphelinin durumuna göre hareket edeceğiz" dedi

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