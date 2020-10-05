star.com.tr 05 Ekim 2020 Pazartesi 16:48 - Güncelleme: 05 Ekim 2020 Pazartesi 17:47

Azerbaycan ordusu, işgal altındaki Dağlık Karabağ topraklarında Ermenistan ordusunu bozguna uğratırken, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan uluslararası baskı ve müdahale için tüm dünyaya destek çağrısında bulunuyor.

Özellikle Rusya'nın askeri anlamda ya da müzakereler için meseleye dahil olup olmayacağı tartışılırken, Kremlin'den yapılan açıklama Paşinyan'ı hayal kırıklığına uğrattı.

Basın mensuplarına konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Karabağ'daki çatışmalarla ilgili, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le henüz görüşme programı olmadığını söyledi. Peskov, temas konusunda herhangi bir sıkıntı olmadığını, gerekli görüldüğü halde Putin'in görüşebileceğini de ifade etti.

'LAVROV TEMASLARI SÜRDÜRÜYOR'

Kommersant'ta yer alan habere göre Peskov, Rusya'nın Karabağ'daki çatışmalarla ilgili resmi tutumunu adeta şu sözlerle özetledi:

Dışişleri Bakanımız Lavrov, Azerbaycan ve Türkiye'den mevkidaşlarıyla sürekli temas halinde. Bu nedenle, Karabağ sorununda Rusya-Türkiye, Rusya-Azerbaycan diyalogu da aslında Rusya-Ermenistan diyaloğu gibi yüksek düzeyde ve sürekli bir temelde yürütülüyor.

Dağlık Karabağ'daki durumun hızla geliştiğini belirten Peskov, bu nedenle Putin'in henüz net bir programı olmadığını yineledi.

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