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Kripto para dolandırıcılığı şüphelisi İstanbul'a getirildi

Kripto para borsası Bitrota'nın sahiplerinden Kenan Altun, dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alındığı Antalya'dan polis eşliğinde soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul'a getirildi.

DHA7 Aralık 2021 Salı 22:38 - Güncelleme: 7 Aralık 2021 Salı 22:38
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Antalya'da teslim alınan Kenan Altun, THY'nin tarifeli uçağıyla saat 20.15 sıralarında İstanbul Havalimanı'na getirildi. Beraberindeki polisler eşliğinde uçaktan inen şüpheli Altun'un havalimanından Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüleceği öğrenildi.

BİTROTA KRİPTO PARA BORSASI HAKKINDAKİ SORUŞTURMA

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, kentte 3 yıl önce şirket kuran Kenan Altun ve Hasan Özkan tarafından geçen yıl devreye alınan 'Bitrota' adındaki kripto para borsasının çökmesinin ardından mağdurların suç duyurusu üzerine soruşturma başlattı. Başsavcılık, şüphelilerin şirket merkezini İstanbul'a taşıdığı gerekçesiyle soruşturma dosyasını, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na göndermişti. Haklarında yakalama kararı çıkartılan şüphelilerden Kenan Altun, Antalya'nın Alanya ilçesinde gözaltına alınmıştı.

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