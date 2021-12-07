Kripto para dolandırıcılığı şüphelisi İstanbul'a getirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Antalya'da teslim alınan Kenan Altun, THY'nin tarifeli uçağıyla saat 20.15 sıralarında İstanbul Havalimanı'na getirildi. Beraberindeki polisler eşliğinde uçaktan inen şüpheli Altun'un havalimanından Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüleceği öğrenildi.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, kentte 3 yıl önce şirket kuran Kenan Altun ve Hasan Özkan tarafından geçen yıl devreye alınan 'Bitrota' adındaki kripto para borsasının çökmesinin ardından mağdurların suç duyurusu üzerine soruşturma başlattı. Başsavcılık, şüphelilerin şirket merkezini İstanbul'a taşıdığı gerekçesiyle soruşturma dosyasını, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na göndermişti. Haklarında yakalama kararı çıkartılan şüphelilerden Kenan Altun, Antalya'nın Alanya ilçesinde gözaltına alınmıştı.