Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Hakan Fidan Suriye'ye ziyarette bulunuyor.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Şam Uluslararası Havalimanı'nda Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani tarafından karşılanan Fidan'ın, ziyaret vesilesiyle yapacağı temaslarda, ikili konuların ve bölgesel meselelerin ele alınması öngörülüyor.

Suriye'nin yeniden inşası için ikili düzeyde yürütülen projelerin değerlendirileceği temaslarda, Suriye'de kapasite inşası çabalarının desteklenmesine yönelik çalışmalar gözden geçirilecek.

17 Ocak ve 29 Ocak mutabakatları çerçevesinde Suriye'nin kuzeydoğusunun merkezi yönetime entegrasyonunda gelinen aşamanın değerlendirileceği temaslarda, Suriye'nin güvenliğine yönelik tehditler ele alınacak.

Temaslarda, bölgedeki savaşın Suriye'ye etkilerinin üzerinde durulacak ve Lübnan'daki durum başta olmak üzere diğer bölgesel konular değerlendirilecek.

Bakan Fidan, Suriye'ye ziyarette bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile üçlü görüşme de yapacak.

TÜRKİYE-SURİYE İLİŞKİLERİ

Suriye'de yeni dönemin 8 Aralık 2024'te başlamasının üzerinden geçen bir yılı aşkın sürede, Türkiye-Suriye ilişkileri her alanda ivme kazandı. İkili, bölgesel ve uluslararası düzeylerde iki ülkenin ortak gündemine hizmet eden işbirliği tesis edildi.

Türkiye, bir yandan Suriye'de yaklaşık 14 yıl süren ihtilafın yaralarının sarılmasına destek verirken diğer yandan yeni işbirliği imkanlarının Suriye'nin kalıcı istikrarına ve güvenliğine hizmet edecek şekilde, her iki ülkenin menfaatleri doğrultusunda değerlendirilmesi için yoğun çaba gösteriyor.

Bakan Fidan, Suriye'ye son ziyaretini Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile 22 Aralık 2025'te gerçekleştirmişti.