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Kriz büyüdü! CHP'li belediyelerde maaş isyanı

İzmir Büyükşehir ve iki ilçe belediyesindeki maaş krizi büyüdü. Büyükşehir şirketlerindeki kriz sürerken, İzmir Metro çalışanları iş bıraktı. Bayraklı Belediyesi'nin maaşları yüzde 30-40 kesmesi üzerine işçiler belediyeyi bastı, Karşıyaka'daki sorun da hâlâ çözülemedi.

25 Mayıs 2024 Cumartesi 08:40 - Güncelleme:
Kriz büyüdü! CHP'li belediyelerde maaş isyanı
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CHP'li İzmir Bayraklı Belediyesi'nin işçi maaşlarında kesintiye gitmesi üzerine belediye işçileri eylem başlattı.

CHP'li İzmir Bayraklı Belediyesi'nin işçi maaşlarında %30-40 kesintiye gitmesi üzerine belediye işçileri, iş bırakma eylemi başlattı. İşçiler, eylemlerine rağmen kesintinin devam etmesi nedeniyle belediyeyi bastı. Karşıyaka Belediyesi'nde de maaş krizi devam ediyor. Personel A.Ş bünyesinde çalışanlara nisan maaşlarından 5-7 bin TL arası para yatırıldı. Kent A.Ş çalışanlarına ise henüz ödeme yapılmadı. Belediyede çalışan memurlar ise maaşlarının yanında ek olarak aldıkları sosyal denge tazminatları da ödenmedi. Çözüm olarak geçen dönem TOKİ'nin yaptığı ihaleden 24 milyon TL bedelle alınan Mavişehir'de bulunan arazinin İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne satışıyla kaynak oluşturulması bekleniyor. Dün de İzmir Metro çalışanları da harekete geçerek iş bıraktı.

Karşıyaka Belediyesi işçileri "Sadaka değil emeğimizi istiyoruz" diyerek eylem yaptı.

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