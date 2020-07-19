Kronavirüs vaka sayıları düşüyor mu? Sağlık Bakanlığı Koronavirüs tablosu son durum

19 Temmuz 2020 Pazar 14:53 - Güncelleme: 19 Temmuz 2020 Pazar 14:53

Türkiye'de son 24 saatte 918 kişiye Koronavirüs (covid-19) tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 218 bin 717 can kaybı 5 bin 475 oldu. Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan koronavirüs vaka sayılarında ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 40 bin 943 test yapıldı, 918 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 17 hasta vefat etti, 1179 kişi iyileşti. Toplam koronavirüs test sayısı 4 milyon 232 bin 67, vaka sayısı 218 bin 717, koronavirüsten ölenlerin sayısı 5 bin 475 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1231, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 394, iyileşen hasta sayısı ise 201 bin 13 oldu.

BAKAN KOCA'DAN DEĞERLENDİRME

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "1000'in üstünde gerçekleştiği en son güne kıyasla, yeni vaka sayımız, bugün 90 azaldı. Son 3 günde en çok vaka görülen beş ilimiz; İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Diyarbakır. En az vaka görülen beş ilimiz, Artvin, Tunceli, Bayburt, Kırklareli, Bartın." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı Türkiye'de son 24 saatte yeni vaka sayılarını bölge bölge açıkladı. Öte yandan Bakanlık raporunda vaka sayısının en fazla olduğu yaş aralığı da yer aldı. Öte yandan Bakanlığın geçtiği günlük raporda vaka sayılarının arttığı iller-bölgeler yer alırken, hastalığa en çok yakalanan yaş aralığı da paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs tablosunda Türkiye'deki bölgelere göre vaka dağılımı

Hacettepe Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, katıldığı bir programda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının seyriyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Toplumsal bağışıklıkla koronavirüs salgınının bitmesinin mümkün olmadığını dile getiren Ceyhan, "Testte pozitif buldukları hasta sayısının 10 katı kadar yaklaşık kişi bağışık hale gelir. Salgının sonuna kadar 200 bin vaka görürsek biz, o zaman da yaklaşık 2 milyon kişi, ki bu da Türkiye nüfusunun yüzde 2.5'u anlamına gelir. Yüzde 2.5 insan bağışık hale gelecektir. Vakaların yüzde 60'ı İstanbul'da görüldü. İstanbul'da şu an yaklaşık yüzde 6'sı kadar insan bağışık hale gelmiş diye düşünebiliriz" ifadelerini kullandı.

"İKİ OLASILIK VAR"

Ceyhan konuşmasını şu şekilde sürdürdü:"İstanbul'un bu şartta 6 defa darbe yaşaması lazım ki, toplumun yarısı bağışık hale gelebilsin. Virüs maalesef birçok kızamık, su çiçeği virüsü gibi yüksek oranda bağışıklık uyarıcı bir virüs değil. Geriye iki tane olasılık kalıyor salgının bitmesi için; biri aşı, diğeri virüsün mutasyona uğraması.

"TOPLUMSAL BAĞIŞIKLIK GELİŞMESİNİ BEKLEMEK HAYAL"

Öte yandan, Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Twitter hesabından da bir paylaşım yaptı. Ceyhan, "Kovid-19 pandemisinden kurtulmak için toplumsal bağışıklık gelişmesini beklemek hayal. En iyi olasılıkla Türkiye genelinde % 2, İstanbul'da % 6,7 bağışıklık gelişmiş olabilir. Yani İstanbul'da bile en az geçirdiğimiz büyüklükte 7 salgın dalgası geçirmek gerekir" ifadelerini kullandı.