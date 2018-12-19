KTÜ'ye 18'i profesör 56 akademisyen alınacak
Karadeniz Teknik Üniversitesine 18'i profesör 56 akademisyen alınacak.
- AA
Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden (KTÜ) yapılan açıklamaya göre, Fen, Mühendislik ve Orman Fakültesinde 4'er, Tıp Fakültesinde 3, Diş Hekimliği Fakültesinde 2, Edebiyat Fakültesinde ise 1 profesör görevlendirilecek.
Mühendislik Fakültesine 11, Tıp Fakültesine 6, Orman Fakültesine 4, Fen Fakültesine 3, Edebiyat ve Mimarlık Fakültesine 2'şer, Eczacılık, Diş Hekimliği ile Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesine de 1'er doçent atanacak.
Ayrıca, Tıp Fakültesinde 5, Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'nda ise 1'er doktor öğretim üyesi görevlendirilecek.
Kadrolara başvurular 2 Ocak 2019'a kadar yapılabilecek.
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