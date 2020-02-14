14 Şubat 2020 Cuma 14:15 - Güncelleme: 14 Şubat 2020 Cuma 14:15

Show Tv'nin sevilen yarışma programı Kuaförüm Sensin'de bugün eleme heyecanı yaşanacak. Kuaförüm Sensin 14 Şubat birincisi kim oldu? Kuaförüm Sensin 14 Şubat kim elendi? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Kuaförüm Sensin'de geçen hafta en düşük puanı alarak yarışmaya veda eden takım Ali ve Betül olmuştu. Bu haftanın eleme heyecanı ise sürüyor. Kuaförüm Sensin finaline dair merak edilenleri sizler için derledik.

KUAFÖRÜM SENSİN 14 ŞUBAT BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Kuaförüm Sensin 14 Şubat birincisi henüz belli olmadı.

KUAFÖRÜM SENSİN 14 ŞUBAT KİM ELENDİ?

Kuaförüm Sensin 14 Şubat birincisi de henüz açıklanmadı.

KUAFÖRÜM SENSİN FORMATI NE?

Kendine güvenen, 'En iyi saçı-makyajı ben yaparım!' diyen kuaförler ve makyözler büyük ödülün sahibi olmak için yarışmaya hazırlanıyor. Kuaförüm Sensin’de maharetlerini sergileyecek kuaför ve makyözler büyük ödülü kazanmak için hayatının en iyi saçı ve makyajını yapacak!

KUAFÖRÜM SENSİN SUNUCUSU GÖZDE KANSU KİMDİR?

Gözde Kansu 1980 yılında İzmir’de doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Oyuncu Dükkanı adlı kast ajansındadır.

Oyunculuğa baleyle başladı. Daha sonraları okulda devamsızlık yaparak okulun tiyatro ve müzik kolu faaliyetlerinde yer aldı. İstanbul Şehir Tiyatroları'nın ekipleri ile çalıştı ve sonra onların Antalya turnelerine davet edildi. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nün sınavlarına girdi ve kazandı.