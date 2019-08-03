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Küçükçekmece D-100 Karayolu'nda kaza: 3 yaralı

Küçükçekmece D-100 Karayolu'nda meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Ankara istikametinde trafik oluştu.

  • DHA
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Kaza, 07.00 sıralarında Küçükçekmece D-100 Karayolu Sefaköy Yanyol Mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen 34 ANJ 392 plakalı otomobil sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde ilerleyen 34 UG 1945 plakalı Çetin Akgül yönetimindeki otomobile çarptı. Çapmanın etkisiyle otomobil bariyerlere savruldu. Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.
 
İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere götürdü.
 
Kaza nedeniyle Ankara istikametinde oluşan trafik, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

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