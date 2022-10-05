Küçükçekmece'de 14 katlı binada yangın

Yangın, Cumhuriyet Mahallesi'nde saat 01.30 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Çınar Sokak'taki 14 katlı binanın en üst katında bulunan daireden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, önce komşularını uyandırdı ardından da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

BİNA SAKİNLERİ KENDİLERİNİ DIŞARI ATTI

Bu sırada binada oturan çok sayıda kişi, hızla binayı boşaltarak sokağa çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise yangına kısa sürede müdahale etti. Polis ekipleri çevrede önlem aldı. Sağlık ekipleri dumandan etkilenen 4 kişiye ilk müdahaleyi yaparak kontrol amaçlı hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası herhangi can kaybı yaşanmazken, dairede maddi hasar meydana geldi.

KEDİLERİNİ DE ALARAK SOKAĞA ÇIKTILAR

Yangının çıktığı binanın dördüncü katında oturan Selahattin Songuç, "Sesler duydum, ne oluyor tartışma falan mı var dedim. Kafamı camdan çıkarınca, alev parçaları düştü. En üst kattaymış, hemen çıktık. Kedilerimizi de aldık. Biraz korkmuş, saklanmış. Sonra bulduk" dedi.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.

DAİREDEN YÜKSELEN ALEVLER CEP TELEFONU KAMERASINDA

Yangının çıktığı 14 katlı binanın en üst katındaki daireden yükselen alevler, vatandaşların çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde en üst kattaki daireden alevler yükseldiği görülürken, devamında ise daireden aşağı yanan parçaların düştüğü anlar kayıtlara yansıdı.