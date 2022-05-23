İSTANBUL 22°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Mayıs 2022 Pazartesi / 22 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    15,9422
  • EURO
    17,0523
  • ALTIN
    949.792
  • BIST100
    2380.9
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Küçükçekmece'de asansör kabininin üstünde sıkışan kişi öldü
Güncel

Küçükçekmece'de asansör kabininin üstünde sıkışan kişi öldü

İstanbul Küçükçekmece'de tamir için üzerine çıktığı kabinde, hareket eden asansör ile duvar arasında sıkışan kişi hayatını kaybetti.

AA23 Mayıs 2022 Pazartesi 22:13 - Güncelleme:
ABONE OL

Söğütlüçeşme Mahallesi 2. Fidan Sokak'ta 3 katlı binanın asansörünün bakımına gelen Gencay Eren (41), tamir için kabinin üzerine çıktı.

Eren, asansörün hareket etmesiyle kabin ve duvar arasında sıkıştı.

Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, asansör ile duvar arasında sıkışan Eren'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcının incelemesinin ardından Eren'in cansız bedeni, itfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı yerden alındı.

Cenaze, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.