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Küçükçekmece'de kaldırımda oturanlara silahlı saldırı: 2 yaralı

İstanbul Küçükçekmece'de kaldırımda oturan gruba düzenlenen silahlı saldırıda biri ağır 2 kişi yaralanırken, saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

IHA24 Nisan 2024 Çarşamba 23:28 - Güncelleme:
Küçükçekmece'de kaldırımda oturanlara silahlı saldırı: 2 yaralı
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Küçükçekmece'de hafif ticari araçla gelen şahısların silahlı saldırısına uğrayan 2 kişi yaralandı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Şahin Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, hafif ticari araçla gelen şüpheliler, kaldırımda oturan 2 kişiye ateş ederek olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Saldırıda yaralanan 1'i ağır 2 kişi olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan saldırı anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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