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Küçükçekmece'de kazada ölen sürücü motosiklet sporcusu çıktı

Küçükçekmece'de dün akşam yaşanan motosiklet kazasında hayatını kaybeden sürücünün motosiklet sporcusu İbrahim Yıldız olduğu öğrenildi.

  • DHA
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Kaza, dün akşam D-100 Karayolu'nda meydana gelmişti. Üzerinde Zeki Kalmaz ve İbrahim Yıldız'ın bulunduğu 22 AB 460 plakalı motosiklet  Avcılar istikametine doğru giderken, Küçükçekmece Cennet mevkisine geldiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yapmıştı.
 
İbrahim Yıldız  olay yerinde hayatını kaybederken, motosiklette bulunan ve yaralanan Zeki Kalmaz ise hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden İbrahim Yıldız'ın motosiklet sporcusu olduğu öğrenildi. Yıldız'ın Türkiye'de düzenlenen motosiklet yarışmalarına katıldığı ve birinciliklerinin olduğu öğrenildi. Yıldız'ın ölüm haberi üzerine Türkiye Motosiklet Federasyonu ve motosiklet tutkunlar başsağlığı mesajları paylaştı.

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