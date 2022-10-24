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Küçükçekmece'de konut şantiyesinde istinat duvarı çöktü

Küçükçekmece'de bir konut şantiyesindeki istinat duvarı çöktü, bitişikteki özel üniversite binasının eklentilerinde de hasar oluştu.

AA24 Ekim 2022 Pazartesi 00:34 - Güncelleme:
Küçükçekmece'de konut şantiyesinde istinat duvarı çöktü
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Sefaköy'de Halkalı Caddesi üzerinde bulunan bir konut şantiyesinde zemini güçlendirmek için uygulanan fora kazıkları patlarken çökme yaşandı.

Çökme nedeniyle şantiye sahasının yanındaki özel üniversitenin binasına bitişik barakalar yan yattı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Yapılan ilk incelemenin ardından üniversite binası tedbiren boşaltılıp, etrafına şerit çekildi.

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi de olay yerine gelerek şantiye sahasında incelemelerde bulundu.

Çebi, çökme sonrası belediyenin ilgili ekiplerinin şantiyede incelemede bulunup, önlem aldıklarını bildirdi.

Çöküntünün yaşandığı alanın dolgu yapılacağını aktaran Çebi, yapılan ölçümlere göre çevredeki konutlar için endişe edilecek bir durum olmadığını dile getirdi.

Çebi, ayrıca tedbiren inşaat sahasının bitişiğinde bulunan üniversitede yarın eğitime ara verilmesinin planlandığını kaydetti.

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