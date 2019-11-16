Küçükçekmece'de korkutan fabrika yangını

Yangın, Küçükçekmece Sarmaşık Sokak’ta bulunan kauçuk imalatı yapılan fabrikanın bahçesinde meydana geldi. Bahçede henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın fabrikaya sirayet etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bahçeden yükselen alevler paniğe neden olurken, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Olay sonrası fabrikada küçük çaplı maddi hasar meydana geldi.