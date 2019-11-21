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Küçükçekmece'de metrobüs durağında vatandaşa bozuk asansör eziyeti

Küçükçekmece Cennet Mahallesi Metrobüs Durağı'nda bulunan alt geçitte asansörün bozuk olması vatandaşlara ve engellilere zor anlar yaşattı. Tekerlekli sandalyedeki bir vatandaş diğer vatandaşların yardımıyla merdivenlerden indirilirken, duruma tepki gösteren bazı vatandaşlar yaşananları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

  • DHA
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Küçükçekmece Cennet Mahallesi Metrobüs Durağı'na giden alt geçitteki asansörler ve yürüyen merdivenin bir sürededir arızalı olması vatandaşlara zor anlar yaşattı. Duruma tepki gösteren bazı vatandaşlar sorunun çözülmemesine tepki göstererek yaşananları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde bebek arabalı bir kadının, bacağı kırık bir gencin ve tekerlekli sandalyede ki bir kadının diğer vatandaşların yardımıyla merdivenlerden indiği görülüyor. Günlerdir bozuk olan metrobüs asansörüne de 'Geçici olarak servis dışıdır' yazısı asıldı.

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