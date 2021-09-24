Küçükçekmece'de parkta terör örgütü sembollerini andıran görsellerle ilgili davada mütalaa açıklandı

AA 24 Eylül 2021 Cuma 12:10 - Güncelleme: 24 Eylül 2021 Cuma 12:11

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Deniz Doğan Koca, Gülsüm Güner Mağara ve Yüksel Pehlevan ile avukatları katıldı.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıklar şantiye şefi Yüksel Pehlevan, peyzaj mimarı Gülsüm Güner Mağara ve kontrol mühendisi Deniz Doğan Koca'nın "Terör örgütü PKK propagandası yapmak" suçundan ayrı ayrı 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti.

Sanıklar ve avukatları, mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre istedi.

Süre taleplerini kabul eden mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

- İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 8 Kasım 2020'de Küçükçekmece Belediyesine ait sosyal medya hesabından "Çocuklarımız için parklarımızı yeniliyoruz. İstasyon Mahallesi Atatürk Parkı'nın bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını tamamladık." başlıklı video görselinin paylaşılmasının ardından zemine işlenen boyamanın PKK terör örgütünün sözde amblemi ile birebir aynı olduğu iddiasıyla yapılan şikayetler üzerine soruşturma başlatıldığı anlatılıyor.

İddianamede, olayın net bir şekilde aydınlatılması amacıyla PKK silahlı terör örgütünü sembolize eden görsellerin işlendiği, Küçükçekmece Belediyesince yapılan parkın yapım sürecinde bulunan tüm şahısların hukuki lekelenme hakkı da göz önüne alınarak bilgi sahibi sıfatıyla ifadelerinin alındığı aktarılıyor.

Küçükçekmece Belediyesince yapılan parkta PKK/KCK terör örgütünü simgeleyen sembollerin işlenmesi suretiyle gerçekleşen eylem nedeniyle sanıklar Deniz Doğan Koca, Gülsüm Güner Mağara ve Yüksel Pehlevan'ın "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan cezalandırılmaları isteniyor.