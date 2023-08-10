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Küçükçekmece'de silahlı saldırı: Bir kişi öldürüldü

Küçükçekmece'de motosikletli şüphelilerin silahlı saldırısına uğrayan bir kişi öldü, yoldan geçen bir kişi de yaralandı.

AA10 Ağustos 2023 Perşembe 22:43 - Güncelleme:
Küçükçekmece'de silahlı saldırı: Bir kişi öldürüldü
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Yenimahalle Salih Tamcı Sokak'ta çalıştığı iş yerinin önünde oturan Hakan Ö'ye, motosikletle gelen iki şüpheli tarafından silahla ateş açıldı.

Saldırıda Hakan Ö. ile o sırada yoldan geçen İbrahim Ç. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Hakan Ö, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Saldırıda iş yerinin önündeki otomobile de iki kurşun isabet etti.

Görgü şahitleri, saldırganların kasklı olduğunu ve motosikletin plakasının bulunmadığını söyledi.

Polis ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Aynı iş yerine 10 Ocak'ta da silahla ateş açılmış, saldırıda yaralanan olmamıştı.

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