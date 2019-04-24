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Küçükçekmece’deki korkunç olayda Bakanlık devrede

İstanbul Küçükçekmece’de yaşanan olaya tepki yağıyor. Küçükçekmece’de 5 yaşındaki bir kız çocuğu kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından cinsel istismara uğradı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devrede. Saldırı mağduru çocuk ve aileye destek sağlanıyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada “Olayın failinin yakalanması için başlatılan adlı sürecin de takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz” denildi. KADEM yaptığı açıklamada cinsel istismar olayının suçlusu en ağır cezayı alana kadar, davanın takipçisi olacaklarını duyurdu.

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Küçükçekmece’de 5 yaşındaki bir kız çocuğunun kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından cinsel istismara uğradı. Kapılarının önünde baygın halde bulunan küçük çocuğun yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. 
 
Olay, Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde dün öğlen sıralarında meydana geldi. İddiaya göre; henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi,  evinin önünde oyun oynayan 5 yaşındaki bir kız çocuğunu karşıda bulunan apartman boşluğuna götürerek cinsel istismarda bulundu. Ameliyata alınan çocuğun tedavisi yoğun bakımda sürüyor.
 
BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI
 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, Küçükçekmece'de küçük çocuğun istismara uğradığına ilişkin haberlerin hemen ardından İstanbul İl Müdürlüğü nezdinde çocuğun ve ailenin durumunun yakinen takip edildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Küçükçekmece'de 5 yaşındaki çocuğun elim hadisenin millet olarak herkesi derinden sarstığı, yaraladığı ve üzdüğü belirtildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, şiddet ve istismar başta olmak üzere çocuklara yapılan her türlü insanlık dışı muameleyle mücadele etmeye ve bu yönde çalışmaya devam edileceği kaydedilen açıklamada, şöyle devam edildi:

"Küçük çocuğumuzun istismara uğradığına ilişkin haberlerin hemen ardından İstanbul İl Müdürlüğümüz nezdinde çocuğumuzun ve ailenin durumu yakinen takip edilmiş, İl Müdürlüğü ekipleri çocuğumuzun tedavi gördüğü hastaneye giderek aile ile görüşmüş ve aileye destek olmuştur. Gerekli tıbbi ve adli işlemlerin başlatıldığı vakada, çocuğumuz hakkında 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu 5/1-a maddesi gereği danışmanlık tedbir kararı ve 5/1-d maddesi gereği sağlık tedbir kararı talep edilmiştir. Aile, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetlerinden de yararlandırılacaktır.

Çocuğumuzun maruz kaldığı fiziksel ve ruhsal travmayı atlatabilmesi için kendisine ve ailesine psikolojik destek sağlanacak, ilgili hukuki süreç de Bakanlığımızca takip edilecektir. Olayın failinin yakalanması için başlatılan adlı sürecin de takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz."

KADEM: TAKİPÇİSİYİZ

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Küçükçekmece'de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar olayının suçlusu en ağır cezayı alana kadar, davanın takipçisi olacaklarını duyurdu.

KADEM'den yapılan yazılı açıklamada, Küçükçekmece'de 5 yaşındaki kız çocuğuna yapılan cinsel saldırının herkesi dehşete düşürdüğü aktarıldı. Dünyada yükselen bir insanlık suçu olan çocuk istismarı ve taciz olaylarının hem çocukların bedeni ve ruhunda derin yaralar açtığı hem de toplumda infial uyandırdığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bu insanlık dışı davranışa karşı sesimizi yükseltmek, sıfır toleransla mücadele etmek durumundayız. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı korumak, sağlıklı bir toplum ve sağlıklı bir gelecek inşa etmek, hepimizin ortak sorumluluğudur. İstismar vakalarının önüne geçmek, özellikle önleyici tedbirler konusunda kamu ve STK iş birliği ile çözüm yolları aranarak uygulamaya geçirilmelidir.

KADEM olarak 'Herkese Karşı Her Türlü Şiddete Son Ver' mottosu ile kamuoyu vicdanında yara açan her davayı takip etmeyi bir sorumluluk biliyor, bu davada da suçlu en ağır cezayı alana kadar davanın takipçisi olacağımızı duyuruyoruz."

Yaşlı amca kendisine yer vermeyen kadına bakın ne yaptı

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