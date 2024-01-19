İSTANBUL 18°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ocak 2024 Cuma / 9 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,1971
  • EURO
    32,8694
  • ALTIN
    1965.27
  • BIST100
    8021.74
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Kullanılmayan 2 katlı bina çöktü

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde yıllardır kullanılmayan iki katlı betonarme bina çöktü.

AA19 Ocak 2024 Cuma 09:58 - Güncelleme:
Kullanılmayan 2 katlı bina çöktü
ABONE OL

Sütlüce Mahallesi Uluzafer Caddesi'nde Kadem Gözen'e ait yaklaşık 70 yıllık iki katlı boş binanın çöktüğünü gören komşular, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Olay yerine polis, itfaiye, doğal gaz ve elektrik ekipleri sevk edildi. Bitişik nizam olan betonarme binanın doğal gaz ve elektrik bağlantıları kesildi. Polis ekipleri de binanın içinde kimsenin bulunmadığını belirledi.

Ev sahibinin oğlu Mustafa Gözen (64), gazetecilere, tek katlı binanın üzerine 30 yıl önce ikinci katın yapıldığını söyledi.

Olayı komşuların kendisine telefonla haber verdiğini belirten Gözen, "Bu bina 10 yıldır kullanılmıyordu. Üzerinde çatlak falan yoktu ama eski bir binaydı. Depo olarak kullanıyorduk, sadece girip çıkıyorduk." dedi.

Enkazının bir bölümü yola doğru çöken binanın çevresinde güvenlik önlemi alan ekiplerin çalışması sürüyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.