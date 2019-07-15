Külliye'de 15 Temmuz Anıtı'nda tören
Külliye'de 15 Temmuz Anıtı'nda tören düzenlendi. Başkan Erdoğan Şehitler Anıtı'na çelenk bıraktı ardından şehitlerimiz için dua etti.
15 Temmuz Demokrasi direnişinin 3. yılında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tören düzenlendi.
Bu tören bu yıl ilk kez yapıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Şehitler Anıtı'na çelenk bıraktı.
Başkan Erdoğan ardından Beştepe Millet Camii'ndeki Hatm-i Şerif Merasimi'ne katılacak.
Tören için şehit-gazi yakınları ve bakanlar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geldi.
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