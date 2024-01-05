Kültür merkezi Şehit Aybüke öğretmenin adını alacak

İhalesi 25 Ocak 2024 tarihinde yapılacak olan Halk Kütüphanesi ve Kültür Merkezi Yeni Mahalle Adliye binası yanındaki alana inşa edilecek. 2025 yılında bitirilmesi ön görülen projeye hakkında bilgi veren AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Oğuzhan Kaya, "Kültür ve Turizm Bakanlığının illerde eksik bulunan Kültür merkezi ve Kütüphane ihtiyaçlarının tamamlanması çalışmaları kapsamında, Çorum Osmancık ilçesi Halk Kütüphanesi ve Kültür Merkezi Yapımı İnşaatı işinin İhalesinin 25 Ocak 2024 tarihinde yapılacağını duyurdu.

'KÜLTÜR MERKEZİ ÇOK AMAÇLI MODERN BİR YAPI OLACAK'



Daha önce 2023 yılı Yatırım Programına alınan Çorum Osmancık İlçesi Halk Kütüphanesi ve Kültür Merkezi Yapım İhalesinin Ocak ayının 25'inde yapılacağını açıklayan Milletvekili Oğuzhan Kaya, Osmancık ilçesi Yeni Mahallede yapılacak Halk Kütüphanesi ve Kültür Merkezi'nin 5 bin 168,70 metrekare yüzölçümlü arsa üzerine yapılacağını ifade etti.

Milletvekili Kaya, "Proje kapsamında Halk Kütüphanesi ve Kültür Merkezi'n de 7-14 yaş çocuk bölümü, kafeterya mutfağı, kafeterya, revir, sergi alanı, koridor, engelli kütüphanesi, 0-6 yaş bölümü, aile bekleme alanı, serbest oyun alanı, çocuk kütüphanesi, çok amaçlı salon, sanatçı odası, sergi alanı, 2 amaçlı çok amaçlı salon, 3 adet ana okuma salonu, görüntülü kaynaklar yararlanma salonu, 3 ayrı kütüphane, sesli spor alanı müzik atölyesi, resim atölyesi 3 adet grup çalışma alanı, 3 adet bireysel çalışma alanı yer alacak şekilde planlandı" dedi.

'2025 YILINDA HİZMETE GİRECEK'



Proje taban alanının 2 buçuk dönüm, toplam inşaat alanının ise 7 buçuk dönüm olacağını belirten Milletvekili Oğuzhan Kaya, "Taban alanı 2 bin 450 metrekare olmak üzere toplam inşaat alanı 7 bin 350 metrekare olarak inşa edilecektir. Çorum İl Özel İdaresi tarafından Çorum Osmancık İlçesi Halk Kütüphanesi ve Kültür Merkezi Yapımı İnşaatı işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 19. Maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İşin tamamlanma süresi 660 gün olarak belirlenmiş olup, 2025 yılında bitirilmesi planlanmaktadır" ifadelerini kullandı.