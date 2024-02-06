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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Malatya'da mezarlıkları ziyaret etti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da mezarlık ziyareti gerçekleştirdi.

AA6 Şubat 2024 Salı 10:08 - Güncelleme:
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Malatya'da mezarlıkları ziyaret etti
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Bakan Ersoy, beraberindeki Vali Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci, İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Abdurrahman Babacan, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sami Er ve diğer ilgililerle 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Malatya Şehir Mezarlığını ziyaret etti.

Depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Bakan Ersoy, kabirleri ziyaret edip karanfil bıraktı.

Mezarlıkta depremde hayatını kaybedenler anısına yapılan anıtı da inceleyip karanfil bırakan Ersoy, depremzede ailelerle ilgilendi.

Etkinlikte hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

  • deprem etkisi
  • Malatya ziyareti
  • kültür ve turizm

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