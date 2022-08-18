Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Türkiye için KKTC çok önemli

Ersoy, ilk olarak KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu'nu ziyaret etti, daha sonra Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edildi.

Cumhurbaşkanı Tatar, burada yaptığı konuşmada, Barbarlık Müzesi'nin restorasyonunda emeği geçen Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Kültür ve Turizm Bakanlığına teşekkürlerini iletti.

Bakan Ersoy'un KKTC'ye yakın ilgisinin olduğunu belirten Tatar, "KKTC turizminin daha ileriye gidebilmesi için Türkiye'nin kendi imkanlarından bize de kaynak ayırması bizim için önemlidir." dedi.

Tatar, KKTC'nin de Türkiye'nin turizm tanıtım faaliyetlerinde yer alabilmesinin önemine değinerek, Türkiye'nin bu faaliyetlerde büyük ilerlemeler sağladığını söyledi.

KKTC'nin turizmde bir marka ve önemli bir destinasyon olarak ortaya çıktığına değinen Tatar, ulaşımda yaşanan aksaklıkların aşılması halinde KKTC'nin turizmde çok daha ileri seviyelere geleceğini vurguladı.

Tatar, Türkiye'den KKTC'ye gelen öğrenci sayısında da önemli artış olduğunu, bunun da KKTC'ye pandemi sonrasında hareketlilik getireceğine dikkati çekti.

Bakan Ersoy ise KKTC'de kendilerini evlerinde gibi hissettiklerini ve çok iyi ağırlandıklarını belirtti.

Barbarlık Müzesi'nin TİKA tarafından restore edildiğini ve tekrar ziyarete açıldığını kaydeden Ersoy, geçmişte yaşananların bir daha yaşanmaması adına, toplumun bunları unutmaması ve yaşananları gelecek nesillere aktarması gerektiğinin önemine işaret etti.

Ersoy, "Türkiye için KKTC çok önemli. Bu açıdan Türkiye'nin KKTC ile ilgili ihtiyaçlarının karşılanması başta olmak üzere, KKTC'nin ekonomisinin, sosyal yaşam tarzının ve hayatın geliştirilmesi çok önemli. Gerekli adımlar da sizlerle birlikte (KKTC'li yetkililer) atılıyor." dedi.

Bakan Ataoğlu ile verimli görüşmeler yaptıklarına işaret eden Ersoy, Ercan Havalimanı'nın yeni binasının kısa süre sonra hizmete gireceğini ve özellikle yabancı turistlerin gelmesi için gerekli projeler geliştirdiklerini söyledi.

Yeni havalimanının devreye girmesiyle KKTC'ye yönelik hava trafiğinin yoğunlaşacağını belirten Ersoy, 2023 ile ilgili çok yoğun bir "KKTC tanıtım kampanyasına" da öncülük edeceklerini belirtti.

Ersoy, 2023'te KKTC'ye rekor bir hava trafiği olması için hazırlıkları sürdüreceklerini vurguladı.

- "KIBRIS'TA ORTAK BİR MİLLİ DAVA YÜRÜTÜYORUZ"

Bakan Ersoy, daha sonra KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre tarafından kabul edildi.

Töre, burada yaptığı konuşmada, Kıbrıs'ta ortak bir milli dava yürütüldüğünü kaydetti.

Kıbrıs Türk halkının milli ve manevi kimliğini koruyarak bu günlere geldiğini söyleyen Töre, 20 Temmuz 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı ile özgürlüklerine kavuştuklarını ve 1983'te KKTC'yi ilan ettiklerini ifade etti.

Töre, TİKA'nın KKTC'de önemli çalışmalar yaptığını belirterek, teşekkürlerini iletti.

Ersoy ise bakanlık olarak birçok faaliyette KKTC'de ilgili bakanlıklarla iç içe olduklarını söyledi, pandemi sonrası çalışmaların hızlanacağını vurguladı.

Son olarak KKTC Başbakanı Ünal Üstel tarafından kabul edilen Ersoy'a, ziyaretleri sırasında Bakan Ataoğlu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, TİKA Başkanı Serkan Kayalar ile Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri eşlik etti.