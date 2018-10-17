Kültür ve Turizm Bakanlığı: ilk 9 ayda 1 milyonu aşkın korsan yayın ele geçirildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, müzik, sinema yapımları ile kitaplara ilişkin bandrol sayıları ve fikir sanat eserleri tescil işlemlerinin ilk 9 aylık rakamlarını açıkladı. Telif Hakları Genel Müdürlüğünün bandrol ve tescil istatistiklerine göre süreli olmayan yayın bandrolü satışı bu yılın ilk 9 ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 0,1 artışla 316 milyon 261 bin 235’e yükseldi. ‘Sahtecilik ve Korsanlıkla Mücadelede İl Denetim Komisyonları’ aracılığıyla da geçtiğimiz yılın ilk 9 ayında yasa dışı ticaretin önlenmesi için 600 operasyonda toplam 836 bin 132 materyal ele geçirilmişti. Bu yılın aynı döneminde ise yaklaşık yüzde 40 artışla 839 operasyon gerçekleştirilerek, 1 milyon 167 bin 897 korsan materyal CD, kitap, film ve albüm ele geçirildi.

En fazla bandrol eğitim kategorisindeki yayınlara

Eser türlerine göre en fazla bandrol satışı 2018 yılında da eğitim kategorisindeki yayınlarda yaşandı. Bu yılın ilk 9 ayında eğitim alanında 169 milyon 769 bin 805 bandrol satışı yapılırken, yetişkin kategorisinde 54 milyon 146 bin 174, inanç kategorisinde 35 milyon 826 bin 222, çocuk-gençlik kategorisinde 30 milyon 519 bin 100, yetişkin kurgu kategorisinde 17 milyon 648 bin 590, ithal yayın kategorisinde 5 milyon 60 bin 549 ve akademik alanda 3 milyon 290 bin 795 adet bandrol satıldı.

Sinema alanında 2017 yılının ilk 9 ayında 650 adet sinema film tescil işlemi gerçekleştirilirken 879 bin 394 adet bandrol satışı yapılmıştı. Bu yılın ilk 9 ayında ise 615 adet sinema filmi tescil edilerek 423 bin 530 adet bandrol satıldı.

Müzik alanında ise yine geçtiğimiz 2017 yılının ilk 9 ayında bin 779 adet tescil işlemi gerçekleştirilirken, 3 milyon 733 bin 748 adet bandrol satılmıştı. Bu yılın ilk 9 ayında bin 607 adet müzik yapımı tescil edilerek 3 milyon 333 bin 330 adet bandrol satışı gerçekleştirildi.

Eser sahiplerinin koruma konusunda duyarlılığı artıyor

Hak sahiplerinin talebi doğrultusunda gerçekleştirilen isteğe bağlı kayıt tescil işlemlerinde de artış yaşandı. İsteğe bağlı kayıt-tescil işlemi 2017 yılında 714 adet düzeyindeyken, geçtiğimiz yıl yüzde 8 oranında artarak 784’e ulaştı. Eser sahiplerinin isteğine bağlı gerçekleştirilen tescil işlemlerinden en çok yararlanan hak sahibi grubu ise ilim edebiyat eserinin sahipleri oldu. İstatistiklere göre 2018 yılının ilk 9 ayında 359 adet ilim edebiyat eseri tescil edilirken, 182 güzel sanat eseri, 206 bilgisayar programı ve 14 adet ise musiki eseri ile 23 adet sinema eserinin tescili yapıldı.