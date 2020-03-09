Kültür ve Turizm Bakanlığı konaklama istatistiklerini açıkladı: Bir önceki yılın aynı ayına oranla yüzde 10,5 arttı

09 Mart 2020 Pazartesi 10:32 - Güncelleme: 09 Mart 2020 Pazartesi 10:32

Kültür ve Turizm Bakanlığı, "Ocak 2020 dönemi konaklama istatistiklerini, Türkiye genelindeki Bakanlık işletme ve belediye belgeli tesislere geliş yılın ilk ayında, bir önceki yılın aynı ayına oranla yüzde 10,5 arttı ve 4,64 milyona ulaştı.