İran asılı Danimarkalı sanatçı Firoozeh Bazrafkan, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırı gerçekleştirdi.

İslam dünyasına yönelik gerçekleştirilen alçak saldırıya bir yenisi eklendi. Bu defa korkunç eylem Danimarka Kopenhag'dan geldi.

KUR'AN-I KERİM MUSHAFINA ALÇAK SALDIRI

İranlı olduğu ifade edilen Firoozeg Bazrafkan isimli bir kadın, İran Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'i rende ile parçaladı.

İran'ın Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'i parçalayan Bazrafkan, bu anları sosyal medya hesabından yayımladı.

O anlar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Öte yandan bu alçak eyleme kimsenin müdahale etmemesi tepki topladı. Sosyal medyada onlarda kullanıcı tepki göstererek "Bu iğrenç eyleme niçin dur demiyorsunuz?" dedi.

Yazılı açıklamada bulunan Bazrafkan, bu eylemi "İran rejiminin Kur'an-ı Kerim'e saygı gösterilmesini talep etmesinin üzerine yaptığını" belirtti.

Bazrafkan, "Rejim, kadın haklarına saygı göstermiyor ve Kur'an-ı Kerim'in milyonlarca kadına yönelik baskılarını haklı çıkardığını iddia ediyor." ifadelerini kullandı.

Paylaşılan görüntülerde Bazrafkan'ın üzerindeki tişörtte İngilizce "kadın, yaşam ve özgürlük" ifadelerinin yer aldığı görüldü.

Son dönemde Danimarka ve İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar tepkiyle karşılanıyor.

Danimarka ve İsveç'te Kur'an-ı Kerim ve diğer kutsal kitaplara yönelik saldırıların önlenmesi için yasal adımlar tartışılıyor.