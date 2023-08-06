İSTANBUL 34°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ağustos 2023 Pazar / 20 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9168
  • EURO
    29,6979
  • ALTIN
    1681.49
  • BIST100
    7400.57
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kur'an-ı Kerim mushafını hedef aldı! İran asıllı kadından Danimarka'da hadsiz provokasyon!
Güncel

Kur'an-ı Kerim mushafını hedef aldı! İran asıllı kadından Danimarka'da hadsiz provokasyon!

İslam düşmanlığı Danimarka'da yeni bir boyuta ulaştı. İran asıllı bir kadın İran Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim mushafını rendeledi. Alçak provokasyona kimsenin ses çıkarmamasına sosyal medyadan büyük tepki geldi.

AA6 Ağustos 2023 Pazar 17:09 - Güncelleme:
Kur'an-ı Kerim mushafını hedef aldı! İran asıllı kadından Danimarka'da hadsiz provokasyon!
ABONE OL

İran asılı Danimarkalı sanatçı Firoozeh Bazrafkan, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırı gerçekleştirdi.

İslam dünyasına yönelik gerçekleştirilen alçak saldırıya bir yenisi eklendi. Bu defa korkunç eylem Danimarka Kopenhag'dan geldi.

KUR'AN-I KERİM MUSHAFINA ALÇAK SALDIRI

İranlı olduğu ifade edilen Firoozeg Bazrafkan isimli bir kadın, İran Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'i rende ile parçaladı.

İran'ın Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'i parçalayan Bazrafkan, bu anları sosyal medya hesabından yayımladı.

O anlar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Öte yandan bu alçak eyleme kimsenin müdahale etmemesi tepki topladı. Sosyal medyada onlarda kullanıcı tepki göstererek "Bu iğrenç eyleme niçin dur demiyorsunuz?" dedi.

Yazılı açıklamada bulunan Bazrafkan, bu eylemi "İran rejiminin Kur'an-ı Kerim'e saygı gösterilmesini talep etmesinin üzerine yaptığını" belirtti.

Bazrafkan, "Rejim, kadın haklarına saygı göstermiyor ve Kur'an-ı Kerim'in milyonlarca kadına yönelik baskılarını haklı çıkardığını iddia ediyor." ifadelerini kullandı.

Paylaşılan görüntülerde Bazrafkan'ın üzerindeki tişörtte İngilizce "kadın, yaşam ve özgürlük" ifadelerinin yer aldığı görüldü.

Son dönemde Danimarka ve İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar tepkiyle karşılanıyor.

Danimarka ve İsveç'te Kur'an-ı Kerim ve diğer kutsal kitaplara yönelik saldırıların önlenmesi için yasal adımlar tartışılıyor.

  • İslam düşmanlığı
  • Danimarka
  • Kuran-ı Kerim rendeleme

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.