Kur'an-ı Kerim'e saldıranlara meydan okudu: Kalplerimizdekini yakamayacaksınız

Batı ülkelerindeki Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokatif saldırıların gölgesinde BAE'nin Dubai kentinde 16-22 Eylül'de düzenlenen kadınlara özel Uluslararası Kur'an-ı Kerim Yarışması'na dünyanın farklı ülkelerinden 60 kadın hafız katıldı.

Bir hafta boyunca sabah ve akşam olmak üzere 2 ayrı oturumda gerçekleştirilen yarışma boyunca kıyasıya bir mücadele yaşandı.

- "HAYATIMIN EN GÜZEL ANI"



Saydavi, Dubai'deki yarışmaya katılmadan önce Ürdün'de Vakıflar Bakanlığının düzenlediği yarışmalara katıldı ve yapılan elemelerde ikinci oldu.

Bakanlık tarafından Dubai'deki yarışmaya katılmak üzere aday gösterilen Saydavi, 13 Eylül'de Dubai'ye hareket etti.

Jürinin sorduğu ayetlerin tamamını şaşırmadan okuyan, tecvit ve tilavet kurallarını yerine getiren Saydavi, 60 yarışmacı arasında rakiplerini geride bırakarak birinciliğe hak kazandı.

İlk 10'a girenlerin isimlerinin açıklanmaya başlamasıyla heyecanı katlanarak artan Saydavi, birinci olduğunu öğrendiğinde kendi tabiriyle "hayatının en güzel anını" yaşadı.

Kendisiyle birlikte Dubai'ye giden babaannesi Amal İbrahim el-Hamadşe de torununun isminin açıklanmasıyla sevinçten secdeye kapandı.

- KUR'AN-I KERİM YAKANLARA MEYDAN OKUDU



Röportaj boyunca elinden Kur'an-ı Kerim'i hiç düşürmeyen Saydavi, Batı ülkelerinde Müslümanların kutsal kitabını yakanlara hitaben, şu ifadeleri kullandı:

"Satırlardakini yaksanız bile kalplerimizdekini yakamayacaksınız. Kur'an, burada (göğsüne işaret ederek) baki kalacak."

- HAFIZLARIN ARASINDA YETİŞTİ



Saydavi'ye bu yarışmada Uluslararası Dubai Kur'an-ı Kerim Ödülünü almaya götüren süreç ise uzun yıllar önce başladı.

Üniversitede Tıbbi Laboratuvar Bölümü öğrencisi olan Saydavi, çoğunluğunu hafızların oluşturduğu bir ailede büyüdü.

İlk eğitimini hafız olan babası ve amcalarından alan Saydavi'nin kardeşlerinden 3'ü kendisi gibi hafız olurken, diğer ikisi de ezber yapmaya başladı.

Saydavi'nin hafızlık serüveni ise 11 yaşındayken Ramsa'daki bir camide başladı. Bir yıldan kısa bir sürede 12 cüz ezberleyen Saydavi, daha sonra eğitimini halasının yanında sürdürdü ve Kur'an'ın tamamını 22 ayda ezberledi.

Daha önce de Uluslararası Hartum Kur'an-ı Kerim Yarışması ile Uluslararası Tahran Kur'an-ı Kerim Yarışması'na katılan Saydavi'nin, Tahran'da elde ettiği bir dünya üçüncülüğü bulunuyor.