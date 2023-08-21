İSTANBUL 34°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ağustos 2023 Salı / 6 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,1523
  • EURO
    29,6291
  • ALTIN
    1653.71
  • BIST100
    7796.65
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kuran'ı Kerim'e alçak saldırıda bulunmuştu... Momika'ya meydan dayağı
Güncel

Kuran'ı Kerim'e alçak saldırıda bulunmuştu... Momika'ya meydan dayağı

İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçak saldırılar gerçekleştiren Salwan Momika'yı bir kişi evire çevire dövdü.

21 Ağustos 2023 Pazartesi 23:29 - Güncelleme:
Kuran'ı Kerim'e alçak saldırıda bulunmuştu... Momika'ya meydan dayağı
ABONE OL

Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e alçakça saldıran Momika'ya meydan dayağı çekildi. İslam düşmanı Momika'ya, boks eldiveni giymiş bir kişi yumruk ve tekmeler attı.

Sosyal medyada paylaşılan ve gündem olan görüntülerde Momika'nın peş peşe aldığı darbelere karşılık veremediği görülürken, kendisini bir işletmenin reklam tabelasıyla savunmaya çalıştı.

KUR'AN-I KERİM'E YÖNELİK ALÇAK SALDIRILAR

İsveç ve Danimarka'da son dönemde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar yoğunlaşırken bu provokasyonlara izin verilmesi tepkiyle karşılanıyor.

Danimarkalı aşırı sağcı politikacı ve Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, 2022'de Paskalya tatili boyunca İsveç'in Malmö, Norköpin ve Jönköping kentleri ile başkent Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarını sürdürmüştü.

Paludan, 21 Ocak'ta Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği ve 27 Ocak'ta Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Stockholm'de yine Salwan Momika, Kurban Bayramı'nın birinci gününe denk gelen 28 Haziran'da, Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ateşe vermişti.

Momika, 20 Temmuz'da da Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde, 31 Temmuz ve 14 Temmuz'da İsveç parlamentosu önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ve Irak bayrağını ayaklar altına almıştı.

İran asıllı Bahrami Marjan ise Stockholm'ün Angbybadet sahilinde 3 Ağustos'ta polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.