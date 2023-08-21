Kuran'ı Kerim'e alçak saldırıda bulunmuştu... Momika'ya meydan dayağı

Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e alçakça saldıran Momika'ya meydan dayağı çekildi. İslam düşmanı Momika'ya, boks eldiveni giymiş bir kişi yumruk ve tekmeler attı.

Sosyal medyada paylaşılan ve gündem olan görüntülerde Momika'nın peş peşe aldığı darbelere karşılık veremediği görülürken, kendisini bir işletmenin reklam tabelasıyla savunmaya çalıştı.

KUR'AN-I KERİM'E YÖNELİK ALÇAK SALDIRILAR



İsveç ve Danimarka'da son dönemde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar yoğunlaşırken bu provokasyonlara izin verilmesi tepkiyle karşılanıyor.

Danimarkalı aşırı sağcı politikacı ve Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, 2022'de Paskalya tatili boyunca İsveç'in Malmö, Norköpin ve Jönköping kentleri ile başkent Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarını sürdürmüştü.

Paludan, 21 Ocak'ta Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği ve 27 Ocak'ta Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Stockholm'de yine Salwan Momika, Kurban Bayramı'nın birinci gününe denk gelen 28 Haziran'da, Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ateşe vermişti.

Momika, 20 Temmuz'da da Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde, 31 Temmuz ve 14 Temmuz'da İsveç parlamentosu önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ve Irak bayrağını ayaklar altına almıştı.

İran asıllı Bahrami Marjan ise Stockholm'ün Angbybadet sahilinde 3 Ağustos'ta polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.