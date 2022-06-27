Kurban Bayramı tatili için planlar yapılırken, arafe gününün yarım gün mü tam gün mü tatil olacağı merak konusu oldu. Kurban Bayramı arifesi Cuma gününe denk geliyor. 4 günlük bayram tatilinde il dışına çıkacak olan vatandaşlar "Kurban arefesi tatil mi? Kurban Bayramı arefe yarım gün mü?" sorularına yanıt arıyor. İşte tatil olan günler...

KURBAN BAYRAMI AREFE GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?

Temmuz'un 8'ine denk gelen Kurban arefesi yarım gün resmi tatildir. Temmuz'un 9-12 tarihlerinde toplam 4 gün sürecek Kurban Bayramı, arefe günü ile birlikte 4,5 gün resmi tatildir.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 8 GÜN OLACAK MI?

Geçtiğimiz yıl iki resmi tatil birleştirilerek tatil 9 gün uygulanmıştı. Kurban Bayramı'ndan 2 gün sonra 15 Temmuz'un da resmi tatil olması ve cuma gününe denk gelmesi nedeniyle bayramın birleştirilerek bayram tatilinin 9 güne çıkarılması bekleniyor ancak konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2022?

Kurban Bayramı Arifesi - 08.07.2022 Cuma (yarım gün)

Kurban Bayramı 1. Gün - - 09.07.2022 Cumartesi

Kurban Bayramı 2.Gün - 10.07.2022 Pazar

Kurban Bayramı 3.Gün - 11.07.2022 Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün - 12.07.2022 Salı