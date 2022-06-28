İdari izin nedir, Kurban Bayramı tatili kimleri kapsıyor? Bayram tatili özel sektöre kaç gün 2022?

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldı. Bu gelişme sonrası özel sektör çalışanları idari izinli olup olmayacaklarını merak diyor. Temmuz'un 13-14 tarihlerinde kamu çalışanları idari izinli sayılacaklar. Peki İdari izin nedir, kimleri kapsıyor? Kurban Bayramı tatili tatili özel sektöre kaç gün 2022? İşte detaylar

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KİMLERİ KAPSIYOR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban bayramı tatilini takip eden 13-14 Temmuz günlerinin idari izin kapsamına alınacağını açıkladı. Başkan Erdoğan'ın açıklaması sonrası Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olacağı kesinleşti.

Bu açıklama sonrası özel sektörde çalışanları Bayram Tatili süresinin kendileri için ne kadar olacağını araştırmaya koyuldu. İşte idari izinden yararlanacak olan kesim...

İDARİ İZİN ÖZEL SEKTÖRÜ KAPSIYOR MU?

İdari izin sadece, devlet memurlarının faydalandığı bir izin türüdür. Özel sektör çalışanları için geçerli değildir.

İDARİ İZİN NEDİR?

İdari izin 657 sayılı kanun kapsamında yer alan devlet memurlarını kapsayan bir izin türüdür ve idari izin bir bakıma kişinin çalıştığı kamu kurumu tarafından verilen izin anlamını taşımaktadır. İdari izin, Bakanlar Kurulu kararıyla çalışma gününün tatil edilmesidir. İdari izin verildiğinde devlet memurları haricinde özel sektör çalışanları bu izinden faydalanamamaktadır. Bu tatil, kanuni tatil olmayıp adından da anlaşılacağı gibi tamamen idari bir tatildir.

BAYRAM TATİLİ ÖZEL SEKTÖRE KAÇ GÜN 2022?

İdari izin kamu personelini kapsamaktadır. Özel sektörde çalışanlar 9 günlük bayram tatilinden yararlanamayacak.

Özel sektörde bayram tatili, kurum veya işletmenin belirlediği şekilde kullanılır.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı 09.07.2022 Cumartesi günü başlayıp, 12.07.2022 Salı günü sona erecek. 15 Temmuz ile bayram tatili arasındaki 2 günde memurlar idari izinli sayılacak.