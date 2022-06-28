Kurban Bayramı kaç gün tatil? Son dakika Kabine toplantısı kararı: Bayram tatili birleşti mi?

Kurban Bayramı tatili için beklenen karar açıklandı. Milyonlarca vatandaş, bayram tatilinin 9 güne çıkarılıp çıkarılmayacağını merak ediyordu. 9 günlük bayram tatili konusu, kabine toplantısında ele alındı. Toplantı sonrası Başkan Erdoğan önemli açıklamalar yaptı. Buna göre Kurban bayramı tatili kaç gün olacak? Bayram tatili birleşecek mi? İşte konuyla ilgili son dakika gelişmeleri

KABİNE TOPLANTISI KARARI AÇIKLANDI!

Son dakika haberi: Kabine Toplantısı kararları açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün yapılan kabine toplantısındaKurban Bayramı tatili, Marmaris'teki orman yangını, Asgari ücret zammı, ekonomi ile ilgili çalışmalar ve uluslararası ilişkileri gibi birçok önemli konu değerlendirildi. Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar, toplantı bitiminde Başkan Erdoğan tarafından duyuruldu. Buna göre Kurban Bayramı kaç gün tatil olacak?

KURBAN BAYRAMI KAÇ GÜN TATİL OLACAK?

Kurban Bayramına sayılı gün kala, 9 günlük tatil ve idari izin ile ilgili sorular cevabını buldu.

Dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde toplanan kabine toplantısında Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı konusu netliğe kavuştu. Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olup olmayacağına ilişkin merakla beklenen konu kabine toplantısında ele alındı.

Son dakika: Kurban Bayramı ile 15 Temmuz arasında kalan 2 günün de idari izin sayılacak olmasıyla birlikte Bayram tatili 9 gün oldu.

SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLADI!

Asgari ücrete zam, bayram tatili ve birçok önemli konunun değerlendirildiği Kabine Toplantısı'nda, alınan kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı.

Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı tatiliyle ilgili açıklama yaptı.

Kurban Bayramı tatili 9 gün olacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kurban bayramı tatilini takip eden günler ile 15 Temmuz'u takip eden Çarşamba ve Perşembe günleri idari izin sayılacak" dedi.

İDARİ İZİN NEDİR?

İdari izin 657 sayılı kanun kapsamında yer alan devlet memurlarını kapsayan bir izin türüdür ve idari izin bir bakıma kişinin çalıştığı kamu kurumu tarafından verilen izin anlamını taşımaktadır. İdari izin, Bakanlar Kurulu kararıyla çalışma gününün tatil edilmesidir. İdari izin verildiğinde devlet memurları haricinde özel sektör çalışanları bu izinden faydalanamamaktadır. Bu tatil, kanuni tatil olmayıp adından da anlaşılacağı gibi tamamen idari bir tatildir.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı 1. Gün: 09.07.2022 Cumartesi

Kurban Bayramı 2. Gün: 10.07.2022 Pazar

Kurban Bayramı 3. Gün: 11.07.2022 Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün: 12.07.2022 Salı