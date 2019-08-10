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Kurban Bayramı kutlama mesajları! En güzel, en anlamlı ve resimli bayram mesajları sizlerle

İslam alemi açısından büyük önem taşıyan Kurban Bayramı için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milyonlarca vatandaş yeni bir bayram sabahına uyanmanın heyecanı şimdiden yaşıyorlar. Yarın sabah camiler dolup taşacak. Müslümanların birlik ve beraberliğinin bir göstergesi olan bayramlarda herkes akrabalarına, sevdiklerine ve arkadaşlarına kutllama mesajları gönderiyorlar. Uzakta olanları hatırlamak için Whatsapp-Instagram-Facebook-SMS gibi yollarla bayram tebrikleri yapılacak. Bizde sizler için en güzel bayram mesajlarını derledik. Kurban Bayramı kutlama mesajları, en güzel, en anlamlı ve resimli bayram mesajları sizlerle...

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Kurban Bayramı kutlama mesajları yoğun olarak araştırılan konular arasında yer alıyor. Bizde bu özel ve anlamlı günde sevdiklerini hatırlamak isteyenler için en güzel, en anlamlı ve resimli bayram mesajları derledik. Müslümanlar açısından büyük bir öneme sahip olan Kurban Bayramı'nda birlik ve beraberlik çok önemlidir. Bu günde sabah saatlerinde başlayan anlamlı telaş bayram süresince devam ediyor. Erken saatlerde camileri dolduran vatandaşlar kurban kesme ibadetini yerine getirmek için hazırlıklarına başlıyorlar. Uzakta olan akrabalarını, arkadaşlarını ve sevdiklerini unutmak istemeyenler Whatsapp-Instagram-Facebook-SMS gibi yollarla sevdiklerinin bayramını tebrik ediyorlar. Kurban Bayramı kutlama mesajlarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar... 
 
KURBAN BAYRAMI KUTLAMA MESAJLARI! 
Bu değerli Kurban Bayramında, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin. Hayırlı ve bereketli Kurban Bayramları dileğiyle.
 
Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan Kurban Bayramınız mübarek olsun.
 
Kurban Bayramınız kutlu, yüreğiniz umutlu, umutlarınız atlı, sevdanız kanatlı, mutluluğunuz katlı, sofranız tatlı, mekânınız tahtlı, ömrünüz bahtlı olsun...
 
 

 
 
Sevgi söze dolarsa dua olur, dua Allah'a ulaşırsa nur olur, aynı yolda birleşen dualarımızın nura dönüşüp Rabbimize ulaşması dileği ile Bayramın Kutlu Olsun
 
Bugün sevinç günü, kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban Bayramını doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar!
 
Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın!
 
 

 
 
Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
 
Kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi yüce Allah'a sonsuz şükürler olsun! Kurban Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin, tüm insanlık için hayırlara vesile olsun.
Bir damla ümit serpilsin yüreğine, bir damla mutluluk dolsun günlerine , binbir duan kabül ve Bayramın Kutlu Olsun
 
 
 
Mübarek Kurban Bayramını sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Bayram tüm insanlığa hayırlı olsun!
 
Bir bayram gülüşü savur göklere, eski zamanlara gülücükler getirsin öyle içten samimi, gözyaşlarını bile tebessüme çevirsin. İyi Bayramlar.
 
Bir Kurban Bayramı daha geldi. Bu bayramın öncelikle milletimize, İslam alemine ve de insanlığa hayırlar getirmesini Yüce Allah'tan diliyoruz.
 
Kardeşliğin doğduğu, sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle...
 
Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
 
 
 
Kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi yüce Allah’a sonsuz şükürler olsun Kurban Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin, tüm insanlık için hayırlara vesile olsun. Bayramınız Kutlu olsun…
 
Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tatlandıran, gerçekten güzel ve bereketli bir Kurban bayramı dileriz. Hayırlı Bayramlar…
 

Fransız sokak müziği grubunun ´ezan´ hassasiyeti

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