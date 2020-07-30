30 Temmuz 2020 Perşembe 12:44 - Güncelleme: 30 Temmuz 2020 Perşembe 12:44

Müslüman aleminin büyük bir özlemle beklediği Kurban bayramına kavuşmanın sevinci yaşanıyor. Kurban Bayramı için hazırlıklarını tamamlayan vatandaşlar bayram namazı kıldıktan sonra kurbanlarını kesecekler. Kurban bayramında maddi durumu yerinde olanlar Allah rızası için kurbanlarını keser ve durumu olmayanlara dağıtır. Kurban bayramı tebriği resimli mesajlar 2020 ile sevdiklerinizi hatırlayın. Kurban, yaklaşmak ve Allah’a yakınlık sağlamaya vesîle kılınan şey mânâlarına gelir. Kurban bayramı tebriği resimli mesajları ile uzaktaki yakınlarının bayramını kutlamak isteyen vatandaşlar Kurban bayramı görsel mesajlarını araştırmaya koyuldu. Bu özel ve anlamlı günde sevdiklerine, akrabalarına ve arkadaşlarına mesajlar göndermek isteyenler Kurban bayramı görsel mesajlarını paylaşmak istiyorlar. İşte Kurban bayramı tebriği resimli mesajlar 2020

KURBAN BAYRAMI TEBRİĞİ (RESİMLİ MESAJLAR)

Hayat nefes aldığımız kadardır, gerçek olan güzellikler yaşandıkça anlaşılır bu güzel günde birlikte yaşamanın ümidi ile KURBAN BAYRAMINIZI KUTLARIZ…

Kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi yüce Allah’a sonsuz şükürler olsun Kurban Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin, tüm insanlık için hayırlara vesile olsun. Bayramınız Kutlu olsun…

Kurban Bayramı'nın başta İslam alemi olmak üzere tüm dünyaya sevgi, barış, dostluk ve kardeşlik getirmesini diliyorum. İyi bayramlar...

Bayram günleri, maddi ve manevi dayanışmanın; sevgi, saygı, hoşgörü ve barışın da doruğa ulaştığı günler olsun. Bayram’ınız mübarek olsun.

Kardeşliğimizi daha da güçlendiren bu güzel bayram coşkusunun ülkemize, milletimize, İslam âlemine, tüm insanlığa barış, huzur, mutluluk ve hayırlar getirmesini Allah'tan temenni ediyorum

Özlemleri gideren, her türlü dargınlıkları ve kırgınlıkları unutturan bayramlar, sevgi ve hoşgörü duygularını güçlendirerek, sevinç ve mutluluğu yaşadığımız özel günlerdir. Sizin ve ailenizin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum.

Dua kapılarının ağzına kadar açık, bela ve kötülüklerin arındırıldığı bu güzel günün hayırlara vesile olmasını dilerim. Kurban Bayramınız kutlu olsun.

Bayram günleri, maddi ve manevi dayanışmanın; sevgi, saygı, hoşgörü ve barışın da doruğa ulaştığı günler olsun. Bayram’ınız mübarek olsun.

Özlemleri gideren, her türlü dargınlıkları ve kırgınlıkları unutturan bayramlar, sevgi ve hoşgörü duygularını güçlendirerek, sevinç ve mutluluğu yaşadığımız özel günlerdir. Sizin ve ailenizin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum.

En Güzel Bayramların En Güzel Anlıları Sadece Bugün değil Hergün Size güzel bir Anı olsun! Kurban Bayramınız Mübarek Olsun!

Gönüller bir olsun bu mübarek ayda düşüncelerimiz hem fikir olsun Allah’ın yolunda, hayırlara vesile olsun bu mutlu gün tüm Müslümanlara Kurban Bayramı’nız mübarek olsun canım dostlarıma.

Dua kapılarının ağzına kadar açık, bela ve kötülüklerin arındırıldığı bu güzel günün hayırlara vesile olmasını dilerim. Kurban Bayramınız kutlu olsun.

En Güzel Bayramların En Güzel Anlıları Sadece Bugün değil Hergün Size güzel bir Anı olsun! Kurban Bayramınız Mübarek Olsun!

Gönüller bir olsun bu mübarek ayda düşüncelerimiz hem fikir olsun Allah’ın yolunda, hayırlara vesile olsun bu mutlu gün tüm Müslümanlara Kurban Bayramı’nız mübarek olsun canım dostlarıma.

Dua kapılarının ağzına kadar açık, bela ve kötülüklerin arındırıldığı bu güzel günün hayırlara vesile olmasını dilerim. Kurban Bayramınız kutlu olsun.

Bayramlar; dargınlıkların unutulduğu, incinen gönüllerin tamir edildiği, coşkuyu ve sevinci hep birlikte yaşayabildiğimiz en özel zamanlardır. Kurban Bayramı’nız kutlu olsun.

Bütün İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlar, bu mübarek ayın tüm insanlığa barış, huzur ve hoşgörü getirmesini temenni ederim.

Kurban Bayramı’nın bütün evlere, gönüllere, huzur ve bereket getirmesini Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum.

Yüce dinimizin bizlere en güzel hediyelerinden biri olan Kurban Bayramına ulaşmanın emsalsiz huzur ve sevincini yaşıyoruz. Kurban Bayramı'mız mübarek olsun…

Kurban Bayramı'nın başta İslam alemi olmak üzere tüm dünyaya sevgi, barış, dostluk ve kardeşlik getirmesini diliyorum. İyi bayramlar...

Bayram günleri, maddi ve manevi dayanışmanın; sevgi, saygı, hoşgörü ve barışın da doruğa ulaştığı günler olsun. Bayram’ınız mübarek olsun.

Özlemleri gideren, her türlü dargınlıkları ve kırgınlıkları unutturan bayramlar, sevgi ve hoşgörü duygularını güçlendirerek, sevinç ve mutluluğu yaşadığımız özel günlerdir. Sizin ve ailenizin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum.

Mübarek Kurban Bayramınızı kutlar, size ve sevdiklerinize hayırlı nice bayramlar temenni ederim.

Bu mübarek günlerin Yüce Allah’a ve Resulüne (S.A.V.) biraz daha yaklaşmak için vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederim. Nice mutlu bayramlara.

Allah Kurban Bayramınızı mübarek etsin, inayetiyle gönlünüzü dolaşsın ve sizleri ağır bir sorumlulukla baş başa bırakmasın. Kurban Bayramınız Kutlu Olsun…

Mübarek Kurban Bayramı gününde tüm yürekler sevinç dolsun, umutlar gercek olsun, acılar unutulsun, dualarınız kabul ve makbul olsun. Hayırlı Bayramlar.

Allah’ın rahmeti ve bereketi üzerine olsun. Sana gelen her iyilik Allah ’tan, bütün kötülükler nefsindendir. Yuvan huzurlu, kalbin Allah ile dolu olsun. Bayramın mübarek olsun.

Dua kapılarının ağzına kadar açık, bela ve kötülüklerin arındırıldığı bu güzel günün hayırlara vesile olmasını dilerim. Kurban Bayramınız kutlu olsun.