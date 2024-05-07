Kurbanlık dana İSKİ'nin üzerine kapatmadığı kuyuya düştü

Olay, 13.00 sıralarında Ahmediye Mahallesi'nde meydana geldi. Yakup Yılmaz'ın otlattığı kurbanlık danalardan biri sürüden ayrıldı. Bir süre sonra dananın yağmur suyu drenaj kuyusuna düştüğünü farkeden Yılmaz'ın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından drenaj kuyusuna düşen dana kurtarılarak sahiplerine teslim edildi.

"MAĞDURİYETİMİZİ KİM KARŞILAYACAK"

Sürüyü otlatan Yakup Yılmaz, "20 tane hayvanımız var, kurbanlık için besliyoruz. Beslerken boş bir kuyu var, herhalde İSKİ'nin kuyusu. İSKİ kuyunun üstünü kapatmadığı için bizim boğamız kuyuya düştü. Mağdur olduk, bu mağduriyetimizi şimdi kim karşılayacak? Aileme karşıda çok mağdur oldum" dedi.