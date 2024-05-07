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Kurbanlık dana İSKİ'nin üzerine kapatmadığı kuyuya düştü

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde sürüden ayrılan kurbanlık dana İSKİ'nin açık bıraktığı yağmur suyu drenaj kuyusuna düştü. İtfaiye ekipleri tarafından kuyudan çıkarılan dana sahiplerine teslim edildi.

DHA7 Mayıs 2024 Salı 17:03 - Güncelleme:
Kurbanlık dana İSKİ'nin üzerine kapatmadığı kuyuya düştü
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Olay, 13.00 sıralarında Ahmediye Mahallesi'nde meydana geldi. Yakup Yılmaz'ın otlattığı kurbanlık danalardan biri sürüden ayrıldı. Bir süre sonra dananın yağmur suyu drenaj kuyusuna düştüğünü farkeden Yılmaz'ın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından drenaj kuyusuna düşen dana kurtarılarak sahiplerine teslim edildi.

"MAĞDURİYETİMİZİ KİM KARŞILAYACAK"

Sürüyü otlatan Yakup Yılmaz, "20 tane hayvanımız var, kurbanlık için besliyoruz. Beslerken boş bir kuyu var, herhalde İSKİ'nin kuyusu. İSKİ kuyunun üstünü kapatmadığı için bizim boğamız kuyuya düştü. Mağdur olduk, bu mağduriyetimizi şimdi kim karşılayacak? Aileme karşıda çok mağdur oldum" dedi.

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