Kurbanlık fiyatları 2019 ne kadar? Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık canlı kilo fiyatları belli oldu!

Kurban pazarlarında bayram öncesi yoğuluk yaşanmaya başlandı. Bayrama sayılı günler kala Kurbanlık fiyatları 2019 ne kadar? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık canlı kilo fiyatları belli oldu.Türkiye'nin önde gelen hayvancılık merkezlerinden Erzurum ve Ardahan'da, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurban pazarında hareketlilik yaşanmaya başlandı. Binlerce kurbanlık hayvanın büyükşehirlere sevkinin gerçekleştiği pazarda, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala yoğunluk gün geçtikçe artıyor. Erzurum Yakutiye Ziraat Odası Başkanı ve besici İslam Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayrama sayılı günlerin kaldığını ve pazarda hayvan alım ve satımının normal seviyede olduğunu da dile getirdi. Kurbanlık fiyatları hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...

KURBANLIK FİYATLARI 2019 NE KADAR?

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Kurban Bayramı sürecinde hayvan fiyatlarının büyükbaşta 5 bin-30 bin lira, küçükbaşta ise 750-3 bin lira arasında olmasını beklediklerini ifade etti.

Kurbanlık fiyatlarının illere ve bölgelere göre farklılık gösterdiğini dile getiren Bayraktar, "Kurban Bayramı sürecinde hayvan fiyatlarının büyükbaşta 5 bin-30 bin lira, küçükbaşta ise 750-3 bin lira arasında olması bekleniyor. Canlı ağırlık fiyatının kilogram başına büyükbaş hayvanlarda 18-26 lira, küçükbaş hayvanlarda 19-30 lira arasında olacağı tahmin ediliyor." dedi.

Bayraktar, ülke ortalaması açısından büyükbaş hayvanların canlı kilogram fiyatının 21 lira 72 kuruş, küçükbaş canlı kilogram fiyatlarının ise 23 lira 74 kuruş olduğunu söyledi.

BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ KURBANLIK CANLI KİLO FİYATLARI BELLİ OLDU!

Erzurum Yakutiye Ziraat Odası Başkanı ve besici İslam Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayrama sayılı günlerin kaldığını ve pazarda hayvan alım ve satımının normal seviyede olduğunu söyledi.

Alıcıların pazara gelip kurbanlıkları almaya başladıklarını ifade eden Yıldırım, "Kırsal kesimde, yayla ve besilerdeki kurbanlık hayvanlar pazara gelmeye başladı. Pazarda, il dışına da kurbanlık sevkiyatlarımız var. İlimizde kurban sayımız yeteri derece var. Fiyatlarımız ise geçen yılla hemen hemen aynı." dedi.

Yıldırım, ileriki günlerde kurban satışlarının yoğunlaşacağını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Erkek büyükbaş fiyatları 6 bin liradan başlayarak 30 bin liraya kadar yükseliyor. Pazarda gözde hayvanlarımız var ve bir ton 100 bir ton 200 kilo geliyor. Bunların fiyatları da 27-28 bin liradan satılıyor. Canlı kilo fiyatı 20-21-22 liradan, hayvan kalitesine göre değişiyor. Fazla da olmasa pazarda hayvan alım ve satımı gerçekleşiyor. Önümüzdeki günlerde pazarda daha da yoğunluğun olacağını tahmin ediyorum. Ümit ediyorum ki üreticiler güzel bir bayram geçirir. Alıcılarda umduğunu bulu ve herkes halinde memnun bir bayram geçirir."

KURBAN NE ZAMAN KESİLİR?

Kurban, kurban bayramının ilk üç gününde kesilir. Kurban kesim vakti, Bayram namazı kılınan yerlerde, bayram namazı kılındıktan sonra, bayram namazı kılınmayan yerlerde ise sabah namazı vakti girdikten sonra başlar. Bayramın üçüncü günü güneş batıncaya kadar devam eder. Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüzleri kesilmesi uygundur. Bayramın birinci günü kesmek daha faziletlidir.

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş),dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148). Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, IX, 452-453). Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.

KURBAN İBADETİNİN MAHİYETİ VE HÜKMÜ NEDİR?

Sözlükte yaklaşmak, Allah’a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah’a yaklaşmak ve O’nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, IX, 452). Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.

Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk’a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsî, el-Mebsût, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakk’a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.

Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâye, I, 429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.

Şafii mezhebine göre ise kurban bayramın dördüncü günü de kesilebilir.