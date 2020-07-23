23 Temmuz 2020 Perşembe 17:23 - Güncelleme: 23 Temmuz 2020 Perşembe 17:23

Ayasofya Camii 86 yıl sonra ibadete açılıyor. Yarın kılınacak olan cuma namazı öncesi Ayasofya imamı ve müezzinleri belli oldu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya Camii'nde kılınacak ilk cuma namazı öncesi baş imam olarak görev yapacak Kurra Hafızı açıkladı. Ayasofya Camii'nde Kurra Hafız Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Ferruh Muştuer ve Bünyamin Topçuoğlu'nun imam olarak; Mehmet Hadi Duran, İbrahim Çoban, Şükrü Asıleren, Alpcan Çelik, Rıdvan Akbaş ise müezzin olarak görev yapacak. Bu açıklama sonrası vatandaşlar Kurra hafız nedir? Kurra hafızlık ne demek anlamı ne? sorularına cevap aramaya başladı. İşte konu hakkında merak edilenler...

KURRA HAFIZ NEDİR?

Hafız kelimesi Arapçada "korumak, ezberlemek" anlamına gelen hıfz kökünden türemiş bir sıfattır ve "koruyan, ezberleyen" demektir. İslam inancının temeli olan Kur'an-ı Kerim'i ezbere bilmek, ilk dönemlerden beri önemli bir ayrıcalık sayılmış ve toplumda saygı doğurmuştur.

Hadislere göre Peygamber efendimizin verdiği yedi kıraat ve on rivayet üzerine okumayı bilen kişilere Kurra Hafız denir. Kurra hafızlar, hafızlar arasında sesi en iyi olanlar arasından seçilir ve özel eğitim görürler.

Anadolu’da 621 yıl önce başlayan ve hafızlığın en üst makamı olan kurra hafızlık vasfını alabilmek için mükemmel derecede hıfzının olması, 10 kıraatin tamamını imam, ravi ve tarikleriyle birlikte zaptetmiş olması gibi birçok şartın yerine getirilmesi gerekir.

KURRA HAFIZLIK NE DEMEK?

Kurra hafızlık kısaca hafızların çok daha dini eğitimli, ezberi çok kuvvetli ve bilgi sahibi olanlarına verilen addır. “kurra” kelimesi “Kâri'” kelimesinin cemidir ve ıstılahî anlamı itibarıyla Kur’an-ı kerim’in kıraatlerini zapt etmiş kişi anlamına gelir. Yani bu kelimeyle efendimizden kıraat rivayet edebilme yetkisine sahip mutehassıs hafızlar kastedilir.

Reis-ül kurra nedir?

Reis-ül kurra, icazet almış kurra hâfızı üstatlarına denir. Bunlar kurra hafızlarının eğitimini sürdüren bu konudaki en tecrübeli kişilerdir.

Kur'an-ı Kerim tilavetlerinin ardından Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, okunan hatimlerin ve surelerin duasını yapacak. Ayasofya Camii’ne atanan imam ve müezzinler de belli oldu:

* Prof. Dr. Mehmet Boynukalın (imam)

* Ferruh Muştuer (imam)

* Bünyamin Topçuoğlu (imam)

* Mehmet Hadi Duran (müezzin)

* İbrahim Çoban (müezzin)

* Şükrü Asıleren (müezzin)

* Alpcan Çelik (müezzin)

* Rıdvan Akbaş (müezzin)

Ayasofya baş imamı Kurra Hafız Prof. Mehmet Boynukalın kimdir?