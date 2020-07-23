23 Temmuz 2020 Perşembe 15:26 - Güncelleme: 23 Temmuz 2020 Perşembe 15:26

Ayasofya Camii 86 yıl sonra ibadete açılıyor. Yarın kılınacak olan cuma namazı öncesi Ayasofya imamı belli oldu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yarın Ayasofya Camii'nde kılınacak ilk cuma namazı için imam olarak Kurra Hafız Prof. Mehmet Boynukalın'ın atandığını açıkladı. Bu açıklama sonrası vatandaşlar Ayasofya baş imamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın kimdir? Kurra Hafız Prof. Mehmet Boynukalın kaç yaşında ve nereli? sorularına cevap aramaya başladı. İşte Ayasofya imamı Kurra Hafız Prof. Mehmet Boynukalın hakkında merak edilenler...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya Camii baş imamı için Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'ı atadı. Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, El-Ezher'deki lisans eğitiminden sonra yüksek lisans ve doktorasını Marmara Üniversitesi'nde İslam Hukuku alanında tamamlamıştır.

PROF. DR. MEHMET BOYNUKALIN KİMDİR?

Marmara Üniversitesi İslam Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, El-Ezher’deki lisans eğitiminden sonra yüksek lisans ve doktorasını Marmara Üniversitesi’nde İslam Hukuku alanında tamamladı. İngiltere’de bilimsel araştırmalar yaptı. Çalışma alanları; ilk dönem fıkıh usulünün oluşumu, fıkıh usulünde yenilenme tartışmaları, yazma eserlerin neşri.

Lisans, EL-EZHER ÜNİVERSİTESİ, İlahiyat, 1992

Yüksek Lisans, MARMARA ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995

Doktora, MARMARA ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999

Yayınlar

Boynukalın, Mehmet (2019, Nisan). Fıkıh usulüne dair çağdaş tartışmalar. Modern Çağda Fıkhın Anlam ve İşlevi Çalıştayında sunulmuş bildiri, Sakarya Üniversitesi ve İslami İlimler Araştırma Vakfı (İSAV), Sakarya.

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