23 Temmuz 2020 Perşembe 15:26 - Güncelleme: 23 Temmuz 2020 Perşembe 15:26

Ayasofya Camii 86 yıl sonra ibadete açılıyor. Yarın kılınacak olan cuma namazı öncesi Ayasofya imamı belli oldu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yarın Ayasofya Camii'nde kılınacak ilk cuma namazı için imam olarak Ferruh Muştuer'in atandığını açıkladı. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ayasofya Camisi'ne Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Ferruh Muştuer ve Bünyamin Topçuoğlu'nun imam olarak atandığını açıkladı. Mehmet Hadi Duran, İbrahim Çoban, Şükrü Asıleren, Alpcan Çelik, Rıdvan Akbaş ise müezzin olarak görev yapacak. Bu açıklama sonrası vatandaşlar Ayasofya imamı Ferruh Muştuer kimdir? Ferruh Muştuer kaç yaşında ve nereli? sorularına cevap aramaya başladı. İşte Ayasofya imamı Ferruh Muştuer hakkında merak edilenler...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya Camii baş imamı için Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'ı atadı. Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'ın yanısıra; Ayasofya'da Ferruh Muştuer ve Bünyamin Topçuoğlu'nun imam olarak atandığını açıkladı. Mehmet Hadi Duran, İbrahim Çoban, Şükrü Asıleren, Alpcan Çelik, Rıdvan Akbaş ise müezzin olarak görev yapacak. Daha önce Ayasofya'da Fetih Suresi de okuyan Ferruh Muştuer, 2015 yılında Dünya Kuran-ı Kerim okuma yarışmasında birinciliği elde etmişti. Peki, Ferruh Muştuer kimdir nereli ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

AYASOFYA İMAMI FEERUH MUŞTUER KİMDİR?

Ferruh Muştuer, 1971 yılında Kütahya'da doğdu. Hafızlık ve lise tahsi- lini Kütahya'da tamamladı. 1996 yılında Tavşanlı ilçesinde müezzin-kayyım olarak göreve başladı. 2006-2010 yılları arasında Avusturya'da din görevlisi olarak görev yaptı. İstanbul Haseki Eğitim Merkezi Kıraat Bölümü'nü tamamlayarak icazet aldı. 2015 yılında Kuveyt'te düzenlenen Uluslararası Kur'ân-ı Kerîm'i Güzel Okuma Yarışması'nda birinci oldu. 2013 yılından beri İstanbul Eminönü Yeni Cami İmam Hatibi olarak görev yapan Muştuer evli ve üç çocuk babasıdır.

Ayasofya imamı Ferruh Muştuer kimdir?

Ayasofya imamı Bünyamin Topçuoğlu kimdir?