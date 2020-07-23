23 Temmuz 2020 Perşembe 16:15 - Güncelleme: 23 Temmuz 2020 Perşembe 16:15

Ayasofya Camii 86 yıl sonra ibadete açılıyor. Yarın kılınacak olan cuma namazı öncesi Ayasofya imamı ve müezzinleri belli oldu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yarın Ayasofya Camii'nde kılınacak ilk cuma namazı öncesi müezzinlerden Rıdvan Akbaş'ın atandığını da açıkladı. Ayasofya Camii'nde Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Ferruh Muştuer ve Bünyamin Topçuoğlu'nun imam olarak; Mehmet Hadi Duran, İbrahim Çoban, Şükrü Asıleren, Alpcan Çelik, Rıdvan Akbaş ise müezzin olarak görev yapacak. Bu açıklama sonrası vatandaşlar Ayasofya müezzini Rıdvan Akbaş kimdir? Rıdvan Akbaş nereli? sorularına cevap aramaya başladı. İşte Ayasofya'nın yeni müezzini Rıdvan Akbaş hakkında merak edilenler...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya Camii müezzini olarak Rıdvan Akbaş'ı atadı. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Mehmet Boynukalın, Ferruh Muştuer ve Bünyamin Topçuoğlu'nun imam olarak atandığını açıkladı. Mehmet Hadi Duran, İbrahim Çoban, Şükrü Asıleren, Alpcan Çelik, Rıdvan Akbaş ise müezzin olarak görev yapacak. Peki, Ayasofya müezzini Rıdvan Akbaş kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler...

RIDVAN AKBAŞ KİMDİR?

Diyanet İşleri'nin yaptığı atamayla Ayasofya Cami'ye müezzin olarak atanan Rıdvan Akbaş 1991 yılında Sinop Durağan Kaplangı köyünde dünyaya geldi. İlkokulu doğduğu köyde tamamladıktan sonra Sinop'un Durağan ilçesinde yatılı olarak ortaokulu bitirdi. Lise eğitimi için Sinop'a giden Akbaş Anadolu İmam Hatip Lisesinde eğitimine devam etti. Burada ki eğitiminin son yılı olan 2009 yılında Imam hatip listeleri arası Kuranı kerim okuma Türkiye 1. si oldu. İHL sonrasında Diyarbakır Dicle Üniversite'si İlahiyat Fakültesi'ni kazandı. İkinci sınıf sonrasında Bartın'da Sözleşmeli İmam Hatip olarak göreve başladı.

2011 yılında Kadrolu olarak İzmir'in Çeşme ilçesine müezzin kayyim olarak atandı . 2013 yılından itibaren de İzmir Konak Hakim efendi Camii de görevine devam etti. Rıdvan Akbaş, 2015 yılında ezan okuma Türkiye 1.si olmuştu.

AYASOFYA CAMİİ'NİN MÜEZZİNLERİ

Sultanahmet Camii Müezzini Mehmet Hadi Duran, Sultanahmet Camii Müezzini İbrahim Çoban, İstanbul Kadıköy Selamiçeşme Camii Müezzini Şükrü Asıleren, İstanbul Emirgan Camii İmam Hatibi Alpcan Çelik, Beyazıt Camii Müezzini Rıdvan Akbaş.

Ayasofya Cami'de kılınacak ilk cuma namazı için hazırlıklar sürüyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "3 imam ve 5 müezzin arkadaşımızı inşallah Ayasofya Camiisi'ne atıyoruz" açıklamasında bulundu.

Kur'an-ı Kerim tilavetlerinin ardından Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, okunan hatimlerin ve surelerin duasını yapacak. Ayasofya Camii’ne atanan imam ve müezzinler de belli oldu:

* Prof. Dr. Mehmet Boynukalın (imam)

* İbrahim Çoban (müezzin)

* Şükrü Asıleren (müezzin)

* Alpcan Çelik (müezzin)

* Rıdvan Akbaş (müezzin)

Ayasofya Camii müezzini İbrahim Çoban, daha önce Sultanahmet Camii'nde müezzin olarak görev alıyordu. Ayasofya'nın Camii vasfı kazanması üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı, İbrahim Çoban'ı Ayasofya'nın 5 müezzininden birisi olarak görevlendirdi.

Atanan diğer müezzinler ise, Mehmet Hadi Duran, Şükrü Asıleren, Alpcan Çelik ve Rıdvan Akbaş oldu.