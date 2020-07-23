23 Temmuz 2020 Perşembe 15:56 - Güncelleme: 23 Temmuz 2020 Perşembe 15:56

Ayasofya Camii 86 yıl sonra ibadete açılıyor. Yarın kılınacak olan cuma namazı öncesi Ayasofya imamı ve müezzinleri belli oldu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yarın Ayasofya Camii'nde kılınacak ilk cuma namazı için imam olarak Ferruh Muştuer'in atandığını açıkladı. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ayasofya Camisi'ne Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Ferruh Muştuer ve Bünyamin Topçuoğlu'nun imam olarak atandığını açıkladı. Mehmet Hadi Duran, İbrahim Çoban, Şükrü Asıleren, Alpcan Çelik, Rıdvan Akbaş ise müezzin olarak görev yapacak. Bu açıklama sonrası vatandaşlar Ayasofya müezzini İbrahim Çoban kimdir? İbrahim Çoban nereli? sorularına cevap aramaya başladı. İşte Ayasofya'nın yeni müezzini İbrahim Çoban hakkında merak edilenler...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya Camii müezzini olarak İbrahim Çoban'ı atadı. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Mehmet Boynukalın, Ferruh Muştuer ve Bünyamin Topçuoğlu'nun imam olarak atandığını açıkladı. Mehmet Hadi Duran, İbrahim Çoban, Şükrü Asıleren, Alpcan Çelik, Rıdvan Akbaş ise müezzin olarak görev yapacak. Peki, Ayasofya müezzini İbrahim Çoban kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler...

İBRAHİM ÇOBAN KİMDİR?

Diyanet İşleri'nin yaptığı atamayla Ayasofya Cami'ye müezzin olarak atanan İbrahim Çoban daha önce Sultan Ahmet Cami'de aynı görevi üstleniyordu.

Ayasofya'nın Camii olmasıyla birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı, İbrahim Çoban'ı Ayasofya'nın 5 müezzininden birisi olarak görevlendirdi.





AYASOFYA CAMİİ'NİN MÜEZZİNLERİ

Sultanahmet Camii Müezzini Mehmet Hadi Duran, Sultanahmet Camii Müezzini İbrahim Çoban, İstanbul Kadıköy Selamiçeşme Camii Müezzini Şükrü Asıleren, İstanbul Emirgan Camii İmam Hatibi Alpcan Çelik, Beyazıt Camii Müezzini Rıdvan Akbaş.

Kur'an-ı Kerim tilavetlerinin ardından Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, okunan hatimlerin ve surelerin duasını yapacak. Ayasofya Camii’ne atanan imam ve müezzinler de belli oldu:

* Prof. Dr. Mehmet Boynukalın (imam)

* Ferruh Muştuer (imam)

* Bünyamin Topçuoğlu (imam)

* Mehmet Hadi Duran (müezzin)

* İbrahim Çoban (müezzin)

* Şükrü Asıleren (müezzin)

* Alpcan Çelik (müezzin)

* Rıdvan Akbaş (müezzin)

Ayasofya baş imamı Kurra Hafız Prof. Mehmet Boynukalın kimdir?

Ayasofya imamı Ferruh Muştuer kimdir?

Ayasofya imamı Bünyamin Topçuoğlu kimdir?