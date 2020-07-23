Ayasofya müezzini Alpcan Çelik kimdir? Alpcan Çelik kaç yaşında?

23 Temmuz 2020 Perşembe 16:53 - Güncelleme: 23 Temmuz 2020 Perşembe 16:53

Ayasofya Camii 86 yıl sonra ibadete açılıyor. Yarın kılınacak olan cuma namazı öncesi Ayasofya imamı ve müezzinleri belli oldu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yarın Ayasofya Camii'nde kılınacak ilk cuma namazı öncesi müezzinlerden Alpcan Çelik'in de atandığını da açıkladı. Ayasofya Camii'nde Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Ferruh Muştuer ve Bünyamin Topçuoğlu'nun imam olarak; Mehmet Hadi Duran, İbrahim Çoban, Şükrü Asıleren, Alpcan Çelik, Rıdvan Akbaş ise müezzin olarak görev yapacak. Bu açıklama sonrası vatandaşlar Ayasofya müezzini Alpcan Çelik kimdir? Alpcan Çelik nereli? sorularına cevap aramaya başladı. İşte Ayasofya'nın en genç müezzini Alpcan Çelik hakkında merak edilenler...

ALPCAN ÇELİK KİMDİR?

Alpcan Çelik, 1993 yılında doğdu. Küçük yaşlarında Kuran-ı Kerim'i okumayı öğrenmiş ve kısa sürede Kuran-ı Kerim'in tamamını ezberleyerek Hafızlık belgesini almıştır.

Hafız Alpcan Çelik, kıraat derslerini İstanbul Bahçelievler'de bulunan Hafız Ali Camii Kuran Kursunda almıştır.Edirne Selimiye Camii İmam Hatibi olarak görev yapmakta olan Hafız Alpcan Çelik, 2014 yılında düzenlenen 'Kuran-ı Kerim'i Güzel Okuma' adlı yarışmada Dünya birincisi oldu.

AYASOFYA CAMİİ'NİN MÜEZZİNLERİ

Sultanahmet Camii Müezzini Mehmet Hadi Duran, Sultanahmet Camii Müezzini İbrahim Çoban, İstanbul Kadıköy Selamiçeşme Camii Müezzini Şükrü Asıleren, İstanbul Emirgan Camii İmam Hatibi Alpcan Çelik, Beyazıt Camii Müezzini Rıdvan Akbaş.

Ayasofya Cami'de kılınacak ilk cuma namazı için hazırlıklar sürüyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "3 imam ve 5 müezzin arkadaşımızı inşallah Ayasofya Camiisi'ne atıyoruz" açıklamasında bulundu.

Kur'an-ı Kerim tilavetlerinin ardından Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, okunan hatimlerin ve surelerin duasını yapacak. Ayasofya Camii’ne atanan imam ve müezzinler de belli oldu:

* Prof. Dr. Mehmet Boynukalın (imam)

* Ferruh Muştuer (imam)

* Bünyamin Topçuoğlu (imam)

* Mehmet Hadi Duran (müezzin)

* İbrahim Çoban (müezzin)

* Şükrü Asıleren (müezzin)

* Alpcan Çelik (müezzin)

* Rıdvan Akbaş (müezzin)

Ayasofya Camii müezzini İbrahim Çoban, daha önce Sultanahmet Camii'nde müezzin olarak görev alıyordu. Ayasofya'nın Camii vasfı kazanması üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı, İbrahim Çoban'ı Ayasofya'nın 5 müezzininden birisi olarak görevlendirdi.

Atanan diğer müezzinler ise, Mehmet Hadi Duran, Şükrü Asıleren, Alpcan Çelik ve Rıdvan Akbaş oldu.