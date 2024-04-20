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Kurtuluş Savaşı'nda hizmetleri tespit edildi! Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de

Kurtuluş Savaşı'ndaki hizmetleri tespit edilen 4 gazinin mirasçılarına İstiklal Madalyası verilecek.

DHA20 Nisan 2024 Cumartesi 07:24 - Güncelleme:
Kurtuluş Savaşı'nda hizmetleri tespit edildi! Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de
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Kurtuluş Savaşı'nda hizmetleri tespit edilen 4 gazinin mirasçısına İstiklal Madalyası verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, İstiklal Madalyası Kanunu gereğince Kurtuluş Savaşı'ndaki hizmetleri tespit edilen 4 gazinin mirasçılarına İstiklal Madalyası verilecek. Karara göre, İstiklal Madalyası verilecek gaziler ile mirasçılarının isimleri şöyle;

1317 (1901) Posof (Eleskirt) doğumlu Memet oğlu Er Rüstem Gökçe, mirasçısı Oğlu Hayri Gökçe, 1305 (1889) Sarayönü doğumlu Mirza oğlu Er Hizir Mirza, mirasçısı kızı Hatice Karçaaltıncaba, 1307 (1891) Sivas/Ulaş (Kangal) doğumlu, Ali oğlu Çavuş Osman Cesur, mirasçısı torunu Halit Cesur, 1297 (1881) Çankırı doğumlu, Emirahmet Oğullarından Osman oğlu Er Mehmet, mirasçısı torunu Ertan Yurdakul.

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