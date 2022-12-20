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Kuru yük gemisinde korkutan yangın

Sinop açıklarında bir gemide çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor. Yaralanan 3 ağır 16 mürettebat teknelerle Sinop'a getiriliyor.

AA20 Aralık 2022 Salı 22:58 - Güncelleme:
Kuru yük gemisinde korkutan yangın
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Edinilen bilgiye göre, saat 21.00 sıralarında Sinop açıklarında Beta isimli kuru yük gemisinde yangın çıktı.

Bozburun mevkisi açıklarında kuru yük gemisinde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına Deniz Polisi ile Sahil Güvenlik ekiplerince müdahale edildi. Yangında yaralanan ve dumandan etkilenenler ise Sinop Limanı'na getirilerek hastaneye kaldırıldı.

Gemideki yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

AĞIR 16 MÜRETTEBAT TEKNELERLE SİNOP'A GETİRİLİYOR

Civardaki gemilere telsiz kanalıyla yapılan yardım çağrısına balıkçı teknesi yanıt vererek yardıma koştu. Yaralanan 3 ağır 16 mürettebat teknelerle Sinop'a getiriliyor.

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