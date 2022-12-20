Kuru yük gemisinde korkutan yangın

Edinilen bilgiye göre, saat 21.00 sıralarında Sinop açıklarında Beta isimli kuru yük gemisinde yangın çıktı.

Bozburun mevkisi açıklarında kuru yük gemisinde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına Deniz Polisi ile Sahil Güvenlik ekiplerince müdahale edildi. Yangında yaralanan ve dumandan etkilenenler ise Sinop Limanı'na getirilerek hastaneye kaldırıldı.

Gemideki yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

AĞIR 16 MÜRETTEBAT TEKNELERLE SİNOP'A GETİRİLİYOR

Civardaki gemilere telsiz kanalıyla yapılan yardım çağrısına balıkçı teknesi yanıt vererek yardıma koştu. Yaralanan 3 ağır 16 mürettebat teknelerle Sinop'a getiriliyor.