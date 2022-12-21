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Kuru yük gemisinde yangın! Sinop Valiliği: Yaralananlar Ankara'ya sevk edildi

Sinop Valiliği, kent açıklarında kuru yük gemisinde meydana gelen yangında yaralananlardan 3'ünün Samsun'a, 3'ünün de Ankara'ya sevk edildiğini bildirdi.

AA21 Aralık 2022 Çarşamba 02:09 - Güncelleme:
Kuru yük gemisinde yangın! Sinop Valiliği: Yaralananlar Ankara'ya sevk edildi
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Valilikten yapılan açıklamada, kentin 7 mil açıklarında dün saat 20.30 sıralarında Panama bandıralı "Beata Alfa" isimli mürettebattan 17 kişinin (14 Mısır, 1 Gürcistan, 1 Arnavutluk, 1 Ukrayna) bulunduğu gemide yangın çıktığı ihbarının alındığı belirtildi.

İhbarın ardından arama kurtarma ekiplerinin bölgeye sevk edildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Samsun Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığına bağlı helikopter, Sinop 72. Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ve Sinop Liman Başkanlığı koordinesinde balıkçı gemileri ile yangına anında müdahale edilmiştir. Yapılan müdahale sonucunda 16 gemi mürettebatı kurtarılarak ambulanslarla hastaneye sevkleri sağlanmıştır. Hastaneye sevk edilen 16 yaralıdan 4'ü yoğun bakım ünitesinde, 6'sı serviste tedavi edilmekte olup, 3 yaralı Samsun, 3 yaralı ise Ankara'ya sevk edilmiştir."

Açıklamada, kayıp olduğu değerlendirilen Mısır uyruklu bir mürettebatı arama kurtarma çalışmalarının olumsuz hava şartlarında aralıksız sürdürüldüğü kaydedildi.

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