31 Mart yerel seçimlerine çok kısa bir süre kala Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, CHP'nin İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nu adeta topa tuttu...

"MUHALEFET, İSTANBUL'UN DEPREM GERÇEĞİYLE İLGİLİ SON 5 YILDA HİÇBİR PROJE ORTAYA KOYAMADI"

Çanakkale'de akşam saatlerinde meydana gelen 4,9'luk depreme yönelik Ülke TV'de açıklamalarda bulunan Kurum, İmamoğlu'nun İstanbul'da deprem gerçeğini hiç önemsemediğini şu sözlerle dile getirdi:

"Muhalefet, İstanbul'un deprem gerçeğiyle ilgili son 5 yılda hiçbir proje ortaya koyamadı. 650 bin konut İstanbul'da dönüştürülmemeli diye düşünen bir belediye başkanı şuanda var. Kentsel dönüşümün mahalle mahalle yapılması gerektiğini biz söylerken, bugünkü liyakatsiz belediye başkanı hiçbir şey yapmadı.

"REKLAM BÜTÇESİNİ DEPREM BÜTÇESİNDEN 2 KATI"

Reklam bütçesini deprem bütçesinden 2 katı harcamış bir yönetim var. Bu anlayıştan siz ne beklersiniz, bu anlayış zaten İstanbul'da deprem olsun ve insanlar bu riskli binalarda yaşasın demektir. Biz nüfusu arttırmadan yerinde konutları dönüştürelim diyoruz. Yapmak isteyeni de eleştiriyorlar, kaynak bulamazsınız diyorlar. Biz kaynak bulduk, asrın felaketinde 3 ayda 89 bin konutun inşası başladı. Nasıl bulduk kaynağı? İstenirse yapılır, siz vatandaşınız için dertli olursanız her şey yapılır."

"'TEK MİLLET, TEK DEVLET' DEMEMİZDEN Mİ RAHATSIZSIN YA!"



İmamoğlu'nun "Tek millet, tek devlet" sözlerinden rahatsızlık duyduğunu ifade eden Kurum, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Sen bizim 'Tek millet, tek devlet' dememizden mi rahatsızsın ya! Sen git önce kendini özgürleştir ya! Sen ne demek istiyorsun? Sen önce kirli ittifaklarının hesabını ver. Böyle bir aşağılık bakış açısı olamaz!

"SEN GİT O BÜYÜKELÇİLERLE YAPTIĞIN KİRLİ ANLAŞMALARI AÇIKLA"

Sen kimsin ki! Sen git o büyükelçilerle yaptığın kirli anlaşmaları açıkla. Gelip bize akıl verme, sen kimsin ya! Sen kendi menfaatin için her türlü kirli ilişkiye gireceksiniz sonra bizim 'Tek millet, tek devlet' dememizden mi rahatsız oluyorsun.

Özgür Özel, bedelli askerlik yapan vatandaşlarımızı hedef aldı, kendi belediye başkan adayları bedelli askerlik yapmış kişiler."

"1,5, 2 PUAN ÖNE GEÇTİK"

Son yapılan anket sonuçları ile ilgili de değerlendirmede bulunan Kurum, "Biz geriden başladığımız yerden 1,5, 2 puan öne geçtik. Bütün İstanbulluların oyunu alacağız ve büyük bir zafer kazanacağız."

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