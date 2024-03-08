Kurum'dan 'metroların temelini ben attım'' diyen İmamoğlu'na tepki: Kendisini İBB'nin resmi internet sitesi yalanlıyor

Kurum, Bahçelievler'deki Fetih Caddesi'nde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, yağmura karşın meydandaki kalabalığa işaret ederek, 31 Mart'ta ne olacağını bilmek isteyenlerin gelip meydanın coşkusunu görmesi gerektiğini söyledi.

İstanbul'un 5 yıldır "beceriksizlerin" elinde mağdur edildiğini belirten Kurum, "İstanbul'umuzda mevcut CHP'li İBB yönetimi şehri depremlere, afetlere hazırlamak için tek bir adım attı mı? Bahçelievler'imizde, burada tek bir konut dönüştürdü mü? 100 bin konut vadettiler ancak 5 bin konut bile dönüştüremediler. Reklama ayırdıkları bütçe kadar depreme bütçe ayırmadılar. İşte bu anlayışa göre bizim 650 bin konut vaadimiz de yapılmaması gereken bir proje. Ama bu iş bilmez CHP'li yönetime göre deprem tedbirleri, projeleri, yatırımları tamamen gereksiz. Gönlünüz müsterih olsun. Biz sizi CHP'nin bu beceriksiz, bu liyakatsiz, bu umursamaz yönetimine teslim etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kurum, daha önce Elazığ, Malatya ve İzmir'deki depremlerde, Antalya ve Muğla'daki yangınlarda, Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki sellerde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yüzbinlerce evi nasıl yaptılarsa, şimdi de İstanbul'da 650 bin yeni evi aynı azimle ve kararlılıkla yapacaklarını anlattı.

Kentsel dönüşümle ilgili detayları paylaşan Kurum, şöyle devam etti:

"650 bin konutun 300 binini KİPTAŞ dönüştürecek. 250 binini, kolaylaştırıcı dönüşüm planımızla özel sektörümüz dönüştürecek ve ilk kez bir şey yapacağız. 100 bin kentsel dönüşüme özel konut inşa edeceğiz. Bu konutlar asla satılmayacak. Evleri kentsel dönüşüme girecek vatandaşlarımıza uygun fiyatlarla kiralayacağız. İstanbullulara söz. Dirençli İstanbul hedefimizle bu şehirde tek bir riskli yapı kalmayınca kadar çalışacağız. Çünkü bizim derdimiz var. Biz, annelerimizin, evlatlarımızın, ailelerimizin evlerinde huzurla ve güvenle yaşamasını istiyoruz."

İstanbul'un bir diğer önemli sorununun trafik çilesi ve ulaşım problemi olduğuna işaret eden Kurum, mevcut İBB yönetiminin geçen 5 yılda tek bir metro ihalesine çıkamadığını ve AK Parti döneminde temeli atılan metro hatlarına hafriyat döktüğünü belirtti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun metrolarla ilgili yalan söylediğini vurgulayan Kurum, şunları kaydetti:

"Kadir ağabey döneminde temelleri atılan metro projelerinin temelini 'ben attım' diyor. Yalan söylerken de çok rahat, çok profesyonel. CHP'li mevcut başkanı, kendi başkanlık yaptığı İBB'nin resmi internet sitesi yalanlıyor. Oradaki verileri paylaşıyorum. Sıfırdan başlayıp yaptım dediği Mahmutbey-Esenyurt metro hattının başlama tarihi 21 Ağustos 2017. Sıfırdan başlayıp yaptım dediği Çekmeköy-Sancaktepe metro hattının başlama tarihi 28 Nisan 2017. Sıfırdan başlayıp yaptım dediği Göztepe-Ataşehir metro hattının başlama tarihi 28 Nisan 2017. Üstelik 3 metro hattının yapımında kullanılmak üzere 2017'de İBB Meclisi'ne gelen kredi talebine CHP grubunun 'Hayır' oyu verdiği ortaya çıktı. Hatırlarsınız İmamoğlu, o tarihlerde Beylikdüzü Belediye Başkanı olarak İBB Meclisi'nin bir üyesiydi. Yani karşı çıktıkları projeleri, şimdi sıfırdan yaptığını iddia ediyor. Gerçekten hayretler içerisinde kalıyorum. Nasıl bu kadar rahat yalan söylenebilir? Bunun artık hangi sözüne inanacağız?"

Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Açtım dediği 47,3 kilometre metronun 39,3 kilometresi bizim dönemimizde bitmiştir. Mevcut yönetim trafiği çözmeye, depreme hazırlanmaya harcayacağı parayı reklama, siyasi ikbali uğruna parti dizaynlarına ayırmıştır. Bu kibirli başkan bir kez daha yakalandı. Artık reklamlarınız, algı çalışmalarınız da yalanlarınızın üzerini örtemez. İstanbullu hemşehrilerimi hem yalanlardan hem de trafik çilesinden kurtaracağım. Çünkü biz sizlere uğraştıran değil, ulaştıran bir İstanbul vadediyoruz. Hedefimiz, trafikte 65 dakika olan ortalama yolculuk süresini 39 dakikaya düşürmek. Bu anlayışla mevcut 328 kilometre metro hattını 2029'a kadar iki katına, 650 kilometreye çıkaracağız. Yeni metro hatlarıyla, 2 yakaya yapacağımız tünellerle, kavşaklarla, otoparklarla, yeni otobüs ve metrobüslerle sizleri, İstanbulluları trafik çilesinden, ulaşım probleminden tamamen kurtaracağız."

Öğrencilerle, gençlerle, emeklilerle ilgili projelerini anlatan Kurum, İstanbulluların her anında hep yanlarında olacaklarını dile getirdi.

İBB yönetiminin 5 yılda İstanbul için hiçbir şey yapmadığı gibi bir de kendilerinin İstanbul için hazırladıkları projeleri eleştirdiğini ifade eden Kurum, "Sen, cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olup İstanbul'u kaderine terk ederken, ben deprem bölgesinde 180 bin konutun temelini atıyordum. Sen kendi genel başkanını devirmek için gizli toplantılar yaparken, ben İstanbul'da 365 milyar liralık yatırım yapıyordum. Sen İstanbul'u, vatandaşlarımızı kara kışa teslim edip büyükelçilerle yemek yerken, ben İstanbul'un 39 ilçesinde 80 bin yuvayı vatandaşlarımıza teslim ediyordum. Sen İBB bütçesinden 'yetimin hakkıdır' demeden milyarları kendi seçim kampanyan için çarçur ederken, ben belediyelerimizle birlikte kentsel dönüşüm projelerini başlatıyordum." diye konuştu.

Bahçelievler için hazırladıkları projelere de değinen Kurum, İncirli-Sefaköy Metrosu'nu tamamlayacaklarını, Yenibosna-Sefaköy kavşağı, Ataköy Kavşak projeleriyle trafiği rahatlatacaklarını, Şirinevler'e yeni bir meydan ve zemin altı otoparkı kazandıracaklarını, Ayamama Deresi'ni yeşil bir koridor haline getireceklerini ve Yenibosna'ya fidanlık borsası kazandıracaklarını anlattı.

Mitinge, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, AK Parti, MHP, BBP ilçe başkanları ve vatandaşlar katıldı.

