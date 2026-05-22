  • Kurumsal görünümlü tuzak çöktü: 955 milyonluk dolandırıcılık ağına büyük darbe
Kurumsal görünümlü tuzak çöktü: 955 milyonluk dolandırıcılık ağına büyük darbe

Kocaeli merkezli 23 ilde sahte araç kiralama ilanları üzerinden vatandaşları dolandırdıkları iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 46 şüpheliden 35'i tutuklandı. Soruşturmada şüphelilerin yaklaşık 955 milyon liralık işlem hacmine ulaştığı belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 46 şüphelinin savcılık sorguları tamamlandı.

Zanlılardan 35'i çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 10'u hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı, 1'i serbest bırakıldı.

OLAY

İnternette sahte araç kiralama ilanlarında yer alan telefon numaralarıyla iletişime geçen mağdurlara kurumsal izlenim vererek, bu şekilde kasko ve sigorta poliçesi, depozito bedeli gibi bahanelerle hesap numaralarına mağdurların yüksek meblağlarda para göndermelerini sağlayıp haksız kazanç elde ettiği belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlenmişti.

Kocaeli merkezli 23 ilde 19-22 Mayıs tarihlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 39 zanlı gözaltına alınmıştı. Firari şüphelilere yönelik çalışmalar sonucunda 7 zanlı daha yakalanmıştı.

Yaklaşık 2 aylık teknik takip ve projeli çalışma sonucu şüphelilerin 13 olayda 954 milyon 974 bin 644 lira 86 kuruşluk işlem hacmine ulaştığı belirlenmişti.

  • Kocaeli
  • dolandırıcılık operasyonu
  • tutuklama

